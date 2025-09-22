La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre «Mantendré todo igual: decoración, la carta completa de este emblemático local y como no, la calidad en la atención y la sidra. Víctor, que es muy amigo, me está ayudando mucho», confiesa la hostelera polesa.

Jana Suárez Gijón Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:47 Comenta Compartir

El icónico local El Chaflán no podía tener cerradas sus puertas. Dejaba muchos huérfanos, entre ellos el de una amiga de la familia que la regentaba y además maestra escanciadora, Loreto García. «Soy de la pandilla de Víctor y de Lucinda y de este bar desde siempre. Me dio mucha pena cuando Víctor me comunicó que iba a cerrar el local, pero a la par hizo realidad mi sueño. Si lo quieres, tú eres la primera Loreto, me dijo. Él sabía que yo siempre quise tener una sidrería en Gijón», explica Loreto García a EL COMERCIO, y así va a ser a mediados de noviembre. Loreto García vive por y para la sida. Campeona de Asturias de escanciadores en 2.009 regenta desde hace 28 años la sidrería polesa El Madreñeru, siendo una asidua como jurado en diferentes concursos de sidra y de escanciadores. «De nuestro amor por la sidra y de parar tanto en El Chaflán porque de Víctor y de Lucinda aprendí mucho, nació una gran amistad», confiesa.

Tras 28 años con la sidrería El Madreñeru, en Pola Siero, García necesitaba un cambio. Hace unos años casi logra abrir otro emblemático local de Gijón, «no voy a dar el nombre, pero también hubiera ido bien», dice, entre risas, la hostelera quien augura, no sin un poco de vértigo «que esta nueva etapa va a ir muy bien. El Chaflán tiene una clientela fija de la que yo formo parte, un prestigio de 58 años en la ubicación actual y una forma de trabajar excelente. Esa será la mía también», explica. «El Chaflán no podía permanecer mucho tiempo cerrado, eso lo sabíamos todos y Víctor y Lucinda se han ofrecido a ayudarme en todo lo necesario, así que la reapertura va ser rápida», apunta.

Loreto García quiere que El Chaflán reabra sus puertas a mediados de noviembre, «si puede ser el miércoles 12 llevaré a cabo una pequeña inauguración y el jueves 13 de noviembre ya abriríamos al público. Estoy reajustando descansos de mi personal y preparando todo el papeleo, espero que se cumplan estos plazos», comenta a este periódico, muy ilusionada. «Quiero dejar claro que El Chaflán mantendrá su esencia y su espíritu. No cambiaré nada: ni la decoración ni la carta. La gente siempre ha venido a comer el chuletón a la piedra, los solomillos de una cara, los espárragos, la ensalada, los platos de El Chaflán y así seguirá siendo». García añadirá también algo de su impronta gastronómica propia como «la paletilla de lechazo al horno, el cachopo a la brasa, o las chuletinas a baja temperatura que tanto le gustan a mis clientes polesos y que estoy segura que vendrán a Gijón a degustar», afirma.

La maestra escanciadora llevaba ya años «con las ganas de abrir en Gijón» y está segura que lo hace «con la protección desde el cielo de mi hermano. Siempre me apoyó en todo», indica. García es hermana del ciclista poleso Ramón Fernando García Gutiérrez, que falleció en el mes de agosto y vivía en Gijón donde se encuentran la hija y cuñada de la hostelera. «Estaré más cerca de ellas ahora», admite.

Se abre una nueva etapa en la vida de El Chaflán y de Loreto García, a partir de mediados de noviembre. La hostelera deja atrás El Madreñeru que inauguró en 1997 y que cerrará el 19 de octubre. En este local se encuentran dos pequeñas madreñas que le regaló su padre, Benjamín García, 'Jaminón', a su madre, María Teresa Gutiérrez, para cortejarla. «Las madreñas se vienen conmigo y espero que El Madreñeru se traspase y siga como local, pero eso ya no lo decido yo. Ahora toca cerrar aquí en Pola Siero y abrir con toda la ilusión y respeto del mundo El Chaflán, y estoy segura que Víctor estará muchos días conmigo junto a la barra», finaliza, sin antes hacer una invitación a todos los gijoneses, «mis amigos y los amigos del Chaflán a que venga a visitarme porque lo van a disfrutar y mucho», asevera.

Temas

Gijón

Siero

Loreto

Sidra