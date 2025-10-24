El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nudo del Empalme, en el concejo de Carreño, donde el Principado quiere adelantar la conexión con el vial de Aboño para sacar el tráfico pesado de la zona habitada. Damián Arienza

El Ministerio de Transportes asegura que «avanzará» en el diseño del vial de Aboño «trabajando en conjunto» con el Principado y el Puerto de Gijón

Roqueñí afirma que viene colaborando con ambas administraciones «en la búsqueda de una solución» para los accesos a El Musel

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 06:58

El Ministerio de Transportes, a preguntas de EL COMERCIO, confirmó que ha iniciado el estudio de viabilidad del acceso al Puerto de Gijón por ... las carreteras AS-19 y GJ-1 (Aboño), trabajo encargado a la ingeniería estatal Ineco que pone en marcha justo un año después de haber dar carpetazo al vial de Jove. Respecto a la metodología, plazos y presupuesto de este estudio, el Ministerio asegura que la información se irá detallando «a medida que avancen los trabajos conjuntos con el Principado y la Autoridad Portuaria de Gijón».

