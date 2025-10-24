El Ministerio de Transportes asegura que «avanzará» en el diseño del vial de Aboño «trabajando en conjunto» con el Principado y el Puerto de Gijón
Roqueñí afirma que viene colaborando con ambas administraciones «en la búsqueda de una solución» para los accesos a El Musel
Gijón
Viernes, 24 de octubre 2025, 06:58
El Ministerio de Transportes, a preguntas de EL COMERCIO, confirmó que ha iniciado el estudio de viabilidad del acceso al Puerto de Gijón por ... las carreteras AS-19 y GJ-1 (Aboño), trabajo encargado a la ingeniería estatal Ineco que pone en marcha justo un año después de haber dar carpetazo al vial de Jove. Respecto a la metodología, plazos y presupuesto de este estudio, el Ministerio asegura que la información se irá detallando «a medida que avancen los trabajos conjuntos con el Principado y la Autoridad Portuaria de Gijón».
El Ministerio de Óscar Puente, tras desistir unilateralmente del vial soterrado por Jove y ofrecer una alternativa en superficie que fue rechazada por Principado y Ayuntamiento de Gijón, se dispone ahora a analizar una propuesta de trazado que se corresponde con la que viene defendiendo como solución, en los últimos meses, la Consejería de Movilidad del Principado. Una solución que a grandes rasgos pasa por desdoblar la carreteras AS-19 hasta El Empalme (Carreño) y continuar por la GJ-1 para acceder a El Musel por el túnel de Aboño que lleva cerrado desde 2012 y que cuesta 8 millones reabrirlo.
El Principado defiende que «lo más ágil» es que a partir de ahora sea el Ministerio de Transportes, y en concreto la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad, a cuyo frente está José Antonio Santano, quien «lidere» este nuevo proyecto vinculado a la mejora de los accesos al Puerto de Gijón. Del mismo modo que antes lo hizo con el vial de Jove hasta que decidió darle carpetazo definitivo hace un año tanto a su versión soterrada como en superficie.
También confía el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, en que sea el propio Ministerio de Transportes el que licite el próximo año la obra para humanizar la avenida Príncipe de Asturias que, junto al desdoble de Lloreda-Veriña, son actuaciones prioritarias para el Principado.
El equipo directivo de la Autoridad Portuaria de Gijón que preside Nieves Roqueñí ,a propósito del estudio de viabilidad de la alternativa a vial de Jove, afirma que viene colaborando con el Ministerio de Transportes y también con la Consejería de Movilidad, «para avanzar en la búsqueda de una solución» para los accesos a El Musel. Roqueñí se reunió en mayo en Madrid con Juan Pedro Fernández Palomino, director general de Carreteras, destacó «el compromiso del ministerio de agilizar los proyectos prioritarios, como la duplicación de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña, una obra fundamental para descongestionar uno de los tramos más saturados de tráfico pesado». Además la presidenta del Puerto gijonés defendió «la cooperación y coordinación entre todos los agentes implicados»
Mesa de trabajo el martes
Por otra parte, el Ayuntamiento de Gijón convocará la mesa de trabajo sobre el vial de Jove, adscrita al Consejo Social del municipio, para el próximo martes 28 de octubre. En este órgano están representadas todas las asociaciones de la zona oeste, así como diferentes entidades del tejido social de la ciudad, y también se cursará una invitación expresa al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo. La alcaldesa Carme Moriyón quiere que el gobierno regional explique de la forma más detallada posible los avances con la alternativa por Aboño que se comprometió a liderar hace un año tras el fiasco en Madrid con el vial de Jove.
La Federación Vecinal urge retirar ya las cargas peligrosas por Príncipe de Asturias
La Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV), a través de su presidente Manuel Cañete, desconfía de la alternativa al vial de Jove por Aboño planteada por el Principado y ahora en fase de estudio de viabilidad por parte del Ministerio de Transportes. «Desde mi punto de vista, esto poco o nada sirve para avanzar en una solución. Suena más bien a otra imagen de cara a la galería, a más infografías y estudios que ya deberían estar hechos».
También se muestra escéptico con la posibilidad de que el Gobierno central licite en 2026 la humanización de la avenida Príncipe de Asturias y da por hecho que se producirán aún más contratiempos como la recientemente ocurrida con la obligada reformulación ambiental del desdoblamiento del tramo entre Lloreda y Veriña (GJ-10). Sin embargo, lo que reclama al Ayuntamiento es que «vele por la seguridad de los vecinos para que retiren ya el paso de camiones con combustible o cargas peligrosas por Príncipe de Asturias». «Es su competencia, al menos denunciar que eso se está produciendo y no mirar para otro lado», apostilla Cañete.
El también presidente de la asociación vecinal de El Polígono asegura que a la sede de la Federación Vecinal están llegando denuncias de transporte pesado que «ataja por Jove y El Lauredal para salir por el alto de El Cerillero». «El Ministerio debe dejar bien claro que pasó con los 280 millones de euros presupuestados para el vial de Jove y si se van a emplear en esta alternativa y acometer cuanto antes, sin más dilaciones, todas las obras pendientes en ese espacio, incluido el desdoblamiento de Lloreda-Veriña», señala el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales.
«Tenemos que exigir al Principado que nos haga llegar el proyecto que comprometió el consejero y que lleva un año de retraso y movilizar por ello si es necesario, al igual que se hizo con el peaje del Huerna recientemente», clama.
