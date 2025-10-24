El Ministerio de Transportes asegura que «avanzará» en el diseño del vial de Aboño «trabajando en conjunto» con el Principado y el Puerto de Gijón

El Ministerio de Transportes, a preguntas de EL COMERCIO, confirmó que ha iniciado el estudio de viabilidad del acceso al Puerto de Gijón por ... las carreteras AS-19 y GJ-1 (Aboño), trabajo encargado a la ingeniería estatal Ineco que pone en marcha justo un año después de haber dar carpetazo al vial de Jove. Respecto a la metodología, plazos y presupuesto de este estudio, el Ministerio asegura que la información se irá detallando «a medida que avancen los trabajos conjuntos con el Principado y la Autoridad Portuaria de Gijón».

El Ministerio de Óscar Puente, tras desistir unilateralmente del vial soterrado por Jove y ofrecer una alternativa en superficie que fue rechazada por Principado y Ayuntamiento de Gijón, se dispone ahora a analizar una propuesta de trazado que se corresponde con la que viene defendiendo como solución, en los últimos meses, la Consejería de Movilidad del Principado. Una solución que a grandes rasgos pasa por desdoblar la carreteras AS-19 hasta El Empalme (Carreño) y continuar por la GJ-1 para acceder a El Musel por el túnel de Aboño que lleva cerrado desde 2012 y que cuesta 8 millones reabrirlo.

El Principado defiende que «lo más ágil» es que a partir de ahora sea el Ministerio de Transportes, y en concreto la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad, a cuyo frente está José Antonio Santano, quien «lidere» este nuevo proyecto vinculado a la mejora de los accesos al Puerto de Gijón. Del mismo modo que antes lo hizo con el vial de Jove hasta que decidió darle carpetazo definitivo hace un año tanto a su versión soterrada como en superficie.

También confía el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, en que sea el propio Ministerio de Transportes el que licite el próximo año la obra para humanizar la avenida Príncipe de Asturias que, junto al desdoble de Lloreda-Veriña, son actuaciones prioritarias para el Principado.

El equipo directivo de la Autoridad Portuaria de Gijón que preside Nieves Roqueñí ,a propósito del estudio de viabilidad de la alternativa a vial de Jove, afirma que viene colaborando con el Ministerio de Transportes y también con la Consejería de Movilidad, «para avanzar en la búsqueda de una solución» para los accesos a El Musel. Roqueñí se reunió en mayo en Madrid con Juan Pedro Fernández Palomino, director general de Carreteras, destacó «el compromiso del ministerio de agilizar los proyectos prioritarios, como la duplicación de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña, una obra fundamental para descongestionar uno de los tramos más saturados de tráfico pesado». Además la presidenta del Puerto gijonés defendió «la cooperación y coordinación entre todos los agentes implicados»

Mesa de trabajo el martes

Por otra parte, el Ayuntamiento de Gijón convocará la mesa de trabajo sobre el vial de Jove, adscrita al Consejo Social del municipio, para el próximo martes 28 de octubre. En este órgano están representadas todas las asociaciones de la zona oeste, así como diferentes entidades del tejido social de la ciudad, y también se cursará una invitación expresa al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo. La alcaldesa Carme Moriyón quiere que el gobierno regional explique de la forma más detallada posible los avances con la alternativa por Aboño que se comprometió a liderar hace un año tras el fiasco en Madrid con el vial de Jove.