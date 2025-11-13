El Natahoyo celebra el anuncio de Moriyón sobre el albergue, y pide «diálogo y transparencia» Los vecinos del barrio gijonés quieren estudiar con Foro una alternativa «con calma, consenso y sentido común»

Gijón Jueves, 13 de noviembre 2025

Los vecinos de El Natahoyo recibieron con alivio la decisión de la alcaldesa, Carmen Moriyón, de suspender el traslado de los usuarios del Albergue Covadonga al Hogar de San José para asumir ella misma la responsabilidad de buscar consenso. Sin embargo, insisten en que el conflicto generado en torno a esta medida se debe, sobre todo, a la «falta de información y de diálogo» por parte del Ayuntamiento.

«Nosotros ya hemos pedido una reunión con Foro y estamos pendientes de respuesta. Siempre hemos estado abiertos a dialogar y a entender», explicó Javier Palacios, vicepresidente de la asociación de vecinos Pando de Poniente, quien recalcó que «la crispación se generó porque se negoció de espaldas al barrio». También volvió a insistir en que, en 2011, Foro y PP prometieron que el entorno del Hogar de San José no acogería un centro de baja exigencia. Por eso mantienen con firmeza que trasladar allí a los usuarios del Albergue, aunque fuera de forma temporal, suponía romper la palabra dada. Además, «la temporalidad no quita que durante dos años se concentren todas estas personas en el mismo espacio; lo que no valía en 2011, ¿vale ahora?», apuntó.

Los vecinos de El Natahoyo insisten en que la decisión de ubicar el Albergue en el Hogar de San José fue «la solución más sencilla y se tomó de forma precipitada». Mantienen la reivindicación de que, habiendo menores tutelados, el centro «no es el lugar adecuado para acoger a personas adultas con estos problemas». Pero «ya sabemos que el Hogar atraviesa problemas económicos», señaló Palacios.

«No somos insolidarios»

Si algo tienen claro, es que rechazan las críticas que los tildan de falta de solidaridad. «No se nos puede tachar de insolidarios cuando en este entorno se concentra el grueso de los servicios sociales de la ciudad. Llevamos todos estos años conviviendo con tranquilidad y entendemos muchas posiciones, pero lo que no pueden hacer es trasladar el problema de un lado a otro», subrayó.

Desde la asociación vecinal reclaman que se estudien otras alternativas «con calma, consenso y sentido común», de modo que el futuro equipamiento social que se plantee «no esté masificado ni genere conflictos». Pese a las diferencias, la entidad asegura mantener una buena relación institucional con la alcaldesa. «Siempre hemos acudido cuando se nos ha llamado, con respeto y sin promover actos violentos. Solo pedimos que se nos diga la verdad».

«Al final, todos hemos salido perdiendo», lamentó Palacios. Para él, el debate no debe limitarse a quién es más solidario, sino a «cómo se hacen las cosas y con qué transparencia». «Quien abrió este grifo no fuimos nosotros».