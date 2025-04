Tres lustros a vueltas con el destino del suelo de Naval Gijón

Críticas desde la izquierda al choque entre administraciones

«A la ciudad no le preocupa quién desarrolla el paseo, sino que se haga y no se convierta en un espacio inacabado más», señaló ayer la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, después de la comparecencia de la alcaldesa para pedir al Puerto que ceda la franja litoral de Naval Azul. «De qué administración dependa el proyecto es una cuestión menor que no va más allá de una discrepancia jurídica que debe tener una pronta resolución», señaló. Suárez también espera que «el Puerto analice el informe y tome la decisión a la mayor brevedad». Desde IU, Javier Suárez Llana pidió al Ayuntamiento que «no ponga palos en la rueda» después de tantos años de reclamar al Puerto «que deje de dar la espalda a la ciudad».

«Que se clarifique legalmente lo que haya que clarificar, pero que la Autoridad Portuaria muestre su disposición a actuar e invertir en suelo que es de su propiedad no solo es razonable sino también una buena noticia», afirmó. También pidió al gobierno local que «deje de utilizar el ayuntamiento para enfrentar la ciudad a otras administraciones».

Manuel Cañete, presidente de la FAV, al que ya no sorprende «un enfrentamiento más en temas de trascendencia para la ciudad», sí criticó que «hace cuatro días se compraron unos terrenos y había un acuerdo entre tres administraciones que ahora no se cumple». Considera que la alcaldesa debe convocar «ya» al Consejo Social «para informar de todo lo que está sucediendo con el plan de vías y el Puerto». También animó a Nieves Roqueñí a pronunciarse sobre los accesos a El Musel. «Es su responsabilidad y todavía no hemos oído nada», dijo.