Elvira Suárez, presidenta de la Asociación Belenista de Gijón: «En los belenes hay que innovar y evitar el '¡Ah, es lo de todos los años'!»

Dice Elvira Suárez, presidenta de la Asociación de Belenistas de Gijón, que a las puertas de mostrar todo el trabajo de un año se ... siente «con muchas ganas» y con unos nervios «contenidos». Este 2025 afronta su primer mandato al frente de la entidad belenista, a la que lleva vinculada ya desde 2010, primero como socia, luego en el taller y seguidamente como vicepresidenta.

–Quedan apenas unas horas para mostrar al público el trabajo de todo un año. ¿Qué siente?

–Tengo muchas ganas. El trabajo es continuo desde que finaliza una Navidad y hasta la siguiente. Hay mucha faena por delante durante meses y, sobre todo, mucha imaginación para sorprender a los visitantes. Ir a ver el belén es una tradición ya en esta ciudad, por eso hay que innovar y buscar nuevos escenarios en los que enmarcar las figuras imprescindibles en todo belén. Siento unos nervios contenidos.

–Es su primer año como presidenta de la entidad. ¿Cree que hay que hacer muchos cambios?

–Un belén es un belén, pero sí hay que innovar. Lo que es la base de las tres figuras esenciales (el Misterio, la Anunciación y los Reyes Magos) puedes ubicarlas donde quieras, como si las pones en una nave espacial. Cuando llevas muchos años sabes que las figuras no se pueden cambiar como quisiéramos porque cuesta mucho dinero, pero tienes que evitar que la gente diga: 'Ah, es lo de todos los años'.

–Este año hay cierto sabor asturiano en muchos de los belenes que organizan. Una aldea asturiana, la villa de Grado, el balneario de Las Carolinas...

–Sí. El primero que inauguramos es el belén asturiano 'Una aldea asturiana' en el Centro Comercial Los Fresnos, hoy, viernes, a las 19.30 horas. El Misterio va a estar dentro de una casa mariñana y la Adoración incluirá elementos de una casa típica asturiana. Será una puesta en escena muy especial, pensada también para niños pequeños, con un montaje que queda a su altura.

–Grado es otra de las protagonistas este año.

–Sí, el día 1 de diciembre inauguraremos el belén inspirado en la villa de Grado, en el Centro Comercial Parque Principado. El centro lanzó por redes una selección de pueblos para que se eligiese uno y salió Grado.

–¿Cómo se ha recreado la villa moscona?

–Fuimos hasta allí y sacamos muchas fotos, hablamos con la gente, localizamos casas y preguntamos cómo eran antiguamente algunas de ellas. Lo que se llama trabajo de campo. Luego, con todos estos datos, nos planteamos la manera de hacerlo lo más fidedigno posible. Un belén urbano da mucho trabajo. Las casas tienen muchas ventanas, balcones, rejas y tienes que procurar que no se noten las uniones de las piezas.

–El antiguo balneario de Las Carolinas de Gijón será esta Navidad el protagonista del belén más emblemático de la asociación belenista, el que instalan en el Antiguo Instituto.

–Es nuestro buque insignia. El planteamiento nació tras comprobar que todos recordaban el belén que se montó hace unos años en el que se recreaba el Muro de San Lorenzo y que fue el que más gustó de todos. Un grupo de personas planteamos volver a exhibirlo pero transformándolo, ya que vimos que cuando algo gusta, Gijón se queda con ganas de más. En aquel momento no se pudo llevar a cabo, pero con el tiempo, le dimos una vuelta y ahora se ha logrado. Los visitantes se encontrarán con una puesta en escena que les impresionará. Habrá sorpresa para los niños y los no tan niños.

–Y la gran novedad de este año, el belén que se montará en la recién inaugurada capilla de San Esteban del Mar.

–Será 'El pesebre de los mares' para recordar el enclave: la existencia de los astilleros en la zona, que allí reposó el cuerpo de Jovellanos que llegó en barco. Será de pared a pared y tendrá una gran relevancia, ya veréis. Yo creo que es un belén cálido, que transmite tranquilidad; a veces, los belenes te hablan.

–¿De dónde surgen las ideas?

–Surgen de mirar a nuestro alrededor. Y luego vamos construyendo. El taller es como un quirófano, en el que nos decimos: 'Dame la silicona, toma la pintura, controla la electricidad,...'

–¿Cómo es el montaje y el desmontaje de los nacimientos?

–Pues muy laborioso porque antes de montar cada belén en su sitio lo montamos entero en el taller para ver el efecto. Y, claro, hacemos fotos de cómo queda para luego colocarlo en su ubicación definitiva de la manera correcta. Lo hacemos por zonas. Todo empieza desenvolviendo pieza por pieza y vamos repasando el listado de todo lo que llevamos.

–Llega el momento de recogerlo todo. Día 16 de enero. ¿Cómo es el día después?

–El 16 recogemos todo, revisamos las piezas. Y, de repente, miras para todos los lados y te dices: '¿Cómo haremos el próximo?'.