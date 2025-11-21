El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Elvira Suárez, en el taller de la asociación belenista, rodeada de elementos para los belenes. Juan Carlos Román
Navidad en Gijón 2025

Elvira Suárez, presidenta de la Asociación Belenista de Gijón: «En los belenes hay que innovar y evitar el '¡Ah, es lo de todos los años'!»

Elvira Suárez vive su primera Navidad al frente de la entidad. Este viernes, a las 19.30 horas, arranca la temporada con la inauguración del Nacimiento en el centro comercial Los Fresnos, en Gijón

Susana D. Tejedor

Susana D. Tejedor

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:03

Dice Elvira Suárez, presidenta de la Asociación de Belenistas de Gijón, que a las puertas de mostrar todo el trabajo de un año se ... siente «con muchas ganas» y con unos nervios «contenidos». Este 2025 afronta su primer mandato al frente de la entidad belenista, a la que lleva vinculada ya desde 2010, primero como socia, luego en el taller y seguidamente como vicepresidenta.

Te puede interesar

