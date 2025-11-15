Todo listo para este viernes en Gijón: «Detrás de los belenes hay siempre mucho trabajo»

Ana Belén Murias, concejala socialista; Pedro de Rueda, diputado del PP; Cristina Villanueva, directora general de Atención a la Ciudadanía; Pilar Fernández Pardo, diputada del PP; Elvira Suárez, presidenta belenista; Abel Junquera, edil de Atención a la Ciudadanía, y Sara Álvarez Rouco, concejala de Vox, este sábado, en la presentación del programa navideño en la casa parroquial de San Pedro.

María Agra Gijón Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:59 Comenta Compartir

Se acercan los días de instalar los primeros belenes en la ciudad y, para la Asociación Belenista de Gijón, «ya es navidad». Así lo expresó este sábado su presidenta, Elvira Suárez, en la inauguración de la campaña navideña que tuvo lugar en la casa parroquial de la iglesia de San Pedro. «Es una colaboración de largo recorrido en la que la parroquia nos cede este espacio y lo agradecemos muchísimo», remarcó el secretario de la entidad, Javier Picazo. Junto a ellos estaba también la vicepresidenta, Ana Argüelles.

Los actos del programa navideño comenzarán este viernes, 21 de noviembre, con la inauguración del belén 'Una aldea asturiana', a las 19.30 horas, en el centro comercial Los Fresnos. Lo empezarán a montar el jueves por la noche, una vez las puertas cierren al público, y la tarea se prolongará hasta bien entrada la madrugada. «A partir de ese van todos seguidos», apuntó Suárez.

El 1 de diciembre presentarán un belén inspirado en 'La villa de Grado' en Parque Principado y, el día 5, se volverán a dar cita en Gijón para inaugurar el belén monumental 'Las Carolinas', en la sala 1 del Antiguo Instituto. El calendario avanza el 9 de diciembre con una jornada de puertas abiertas en la asociación, pensada para conocer de cerca «de dónde sale un belén, de qué materiales está hecho o el trabajo que hacemos allí», explicó. Se repetirá el día 15.

Capilla de San Esteban

Una de las novedades de este año será el estreno de 'El pesebre de los mares' en la recién inaugurada capilla de San Esteban del Mar, que tendrá lugar a las 17.30 horas. Ese mismo día, a las 20.30, se celebrará la primera jornada del XVII Certamen de Música y Canción Navideña 'Memorial Bonifacio Lorenzo', una cita que reunirá a escolares, coros y cantantes profesionales –como la soprano Susana Gudín– en la iglesia de San Lorenzo y, al día siguiente, a las 18 horas, en la de Begoña.

El día 12 darán la bienvenida a 85 nuevos socios, junto al pregón del presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño, y el concierto de Navidad a cargo de Coral Harmonía y la Asociación Poética Encadenados, y el día 13, a partir de las 17.30 horas, comenzará la VII Ruta de Belenes Villa de Jovellanos.

El 16, por la tarde, será el turno del belén monumental del Botánico y, el 20, presentarán 'Un belén en alta mar' en la escalera 2 de San Lorenzo, una colaboración con Nadadores de Aguas Abiertas. Por último, el 27 de diciembre tendrá lugar la VII Noche del Belén, en la que habrá concierto, recital y una disertación de Agustín Guzmán. «Cuando se ven los belenes, hay que pensar que detrás de ellos hay siempre mucho trabajo», remarcó Suárez. El acto de clausura será el 16 de enero, a las 19.30, en el Antiguo Instituto.

Temas

Navidad

Gijón