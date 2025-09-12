Nuevo Roces tendrá un centro municipal en la antigua sede de la Fundación Femetal

Laura Mayordomo Gijón Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:42 Comenta Compartir

La alcaldesa de Gijón provechó su presencia en la inauguración del consultorio periférico de Nuevo Roces para anunciar que el barrio tendrá su demandado centro municipal. La intención del equipo de gobierno es aprovechar la reciente recuperación de titularidad del edificio que en su día albergó la Fundación Metal, y que se encuentra muy próximo al barrio, para albergar entre sus paredes el centro municipal. El edificio, reconoció Carmen Moriyón, «requiere una puesta a punto importante». Comentó la alcaldesa que «es un edificio enorme, yo lo he visitado recientemente y creo que tiene muchísimas posibilidades, pero en todo caso lo primero es ponerlo al servicio del barrio. Su reconversión en centro municipal es un proyecto que está en manos de la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, que dirige Gilberto Villoria. «Lo estamos estudiando para darle una respuesta rápida».

La noticia agrada a la presidenta de la asociación de vecinos de Nuevo Roces. «Lo que necesitamos son servicios para el barrio». Si el centro municipal se habilita en un edificio nuevo o en uno ya existente, dijo, es lo de menos. «Nos da igual, lo importante es contar con ese servicio», comentó Graciela Buzón que recordó que el próximo 15 de noviembre se cumplirán dos años de que «a mí, personalmente, me prometieron que lo iban a hacer». Desde entonces, «hubo dos reuniones» pero «no se supo más». Hasta ahora.