La obra para la remodelación de Tabacalera, en Gijón, despierta el interés de las constructoras

La cita era a las diez de la mañana en la plaza de Arturo Arias. Y el objetivo, poder conocer 'in situ' lo que hasta ... ahora solo han visto en planos y fotografías. Representantes de 14 empresas participaron este miércoles en una visita organizada por el Ayuntamiento a posibles interesados en optar al contrato de obras para transformar la antigua fábrica de tabacos en el Centro de Arte Tabacalera Gijón/Xixón y construir junto a ella dos edificios de nueva planta, uno para usos hosteleros (cafetería y restaurante) y otro para usos administrativos y culturales, con un gran salón de actos y una planta dedicada en exclusiva a exhibir la colección de Nicanor Piñole.

Quedan menos de dos semanas de plazo para presentar ofertas a la que la alcaldesa, Carmen Moriyón, definió el día de su licitación como «la mayor inversión en Cultura en los últimos 50 años». Un proyecto presupuestado en 21,4 millones de euros y que, descontados costes materiales y de personal, impuestos y otros gastos generales, se prevé que deje al adjudicatario del contrato un beneficio industrial próximo a los 900.000 euros, a lo que se suma garantizarle carga de trabajo durante tres años y medio –el plazo de ejecución de los trabajos es de 42 meses–.

Ampliar Participantes en la visita, estudiando parte de los planos del proyecto. P. U.

El volumen de este contrato obligó a darle publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) para facilitar la concurrencia de empresas de todo el ámbito comunitario y el interés que ha generado en el sector no solo queda patente con la gran participación de la visita de ayer, sino también con la continua recepción de consultas técnicas (constan ya 16) desde que hace casi tres semanas se publicaron en la plataforma de contratación pública los pliegos con las condiciones y requisitos de la licitación. Varias de ellas preguntaban de hecho por la posibilidad de acceder al edificio y al solar contiguo que albergará el edificio Nicanor Piñole y el de la cafetería. Y ayer pudieron hacerlo acompañadas por técnicos y arquitectos municipales, que les guiaron en un recorrido que dio comienzo por lo que hoy son vallas de obra pero en el futuro constituirá la entrada principal al complejo cultural desde la calle María Bandujo.

Tras el cierre el próximo 6 de octubre del plazo de recepción de ofertas, y tras el oportuno estudio y valoración de las mismas, la previsión del Ayuntamiento es tener decidido un adjudicatario en marzo, para que las obras puedan arrancar en abril de 2026. De cumplirse el calendario previsto, la remodelación de Tabacalera se prolongaría hasta octubre de 2029, si bien en diciembre de 2027 ya se podría usar el nuevo edificio Piñole para exponer la colección del pintor gijonés.