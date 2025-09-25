El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Visita organizada al edificio de Tabacalera para empresas interesadas en las obras de remodelación. Paloma Ucha
Cimavilla

La obra para la remodelación de Tabacalera, en Gijón, despierta el interés de las constructoras

A menos de dos semanas del cierre del plazo de ofertas, 14 empresas participaron en una visita al edificio organizada para posibles licitantes

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:06

La cita era a las diez de la mañana en la plaza de Arturo Arias. Y el objetivo, poder conocer 'in situ' lo que hasta ... ahora solo han visto en planos y fotografías. Representantes de 14 empresas participaron este miércoles en una visita organizada por el Ayuntamiento a posibles interesados en optar al contrato de obras para transformar la antigua fábrica de tabacos en el Centro de Arte Tabacalera Gijón/Xixón y construir junto a ella dos edificios de nueva planta, uno para usos hosteleros (cafetería y restaurante) y otro para usos administrativos y culturales, con un gran salón de actos y una planta dedicada en exclusiva a exhibir la colección de Nicanor Piñole.

