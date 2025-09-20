El Oktoberfest encara su último fin de semana en Gijón «con mucho ambiente» El festival espera superar los 40.000 asistentes del año pasado con su vuelta a El Bibio, una oferta gastronómica renovada y doce puestos de cerveza

María Agra Gijón Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:11

Solo quedan dos días para disfrutar del festival de la cerveza en la plaza de toros de Gijón, ahora Gijón Arena. El Oktoberfest encara su recta final este fin de semana con «con muchas ganas de seguir disfrutando». Y lo hace, además, en la misma ubicación en la que comenzó su andadura. «Estamos muy contentos con la plaza, la asistencia y el ambiente», destacó María González, responsable de comunicación y marketing de Fenicia, la empresa encargada de organizar el evento.

A falta de conocer los datos oficiales de asistencia, todo hace pensar que la de este año será una edición de éxito que supere los más de 40.000 visitantes que recibió el año pasado. Para ello, cuenta con doce puestos que ofrecen cinco variedades de cerveza –como son Weissbier, Münchner Hell, Salvator, la Oktoberfest Märzen y la Weissbier Dunkel–, a las que se suman opciones para todos los gustos: cerveza sin alcohol, sin gluten y con limón, así como refrescos y agua.

Dos euros por persona

El Oktoberfest abre sus puertas todos los días a las 19 horas, pero el horario de cierre cambia en función del día. Hoy, sábado, se prolongará hasta las dos de la madrugada, mientras que mañana, domingo y último día del festival, se despedirá a las doce de la noche. La entrada, que solo se puede adquirir en taquilla y no permite entrar y volver a salir, tiene un precio de dos euros por persona.