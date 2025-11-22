El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marcos Suárez y Cristina Van Roy, en el concierto ofrecido en la iglesia San Julián de Somió. E. C.

Ópera y zarzuela para cerrar la Semana del Arte de Somió, en Gijón

La clausura de la cita de este 2025 tuvo lugar en la iglesia parroquial de Somió, a las 20.30 horas

E. C.

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:03

Con arias de ópera y zarzuela cerró este sábado la asociación de vecinos San Julián de Somió la II Semana del Arte y la Creación. Fue el colofón a cinco días de actividades culturales que, a buen seguro, tendrán continuidad en 2026 con la tercera edición. La clausura de la cita de este 2025 tuvo lugar en la iglesia parroquial de Somió, a las 20.30 horas, con un concierto con motivo de la festividad de Santa Cecilia. Arias de ópera y romanzas de zarzuela, a cargo de la soprano Cristina Van Roy, y el pianista Marcos Suárez Fernández.

Al mediodía tuvo lugar una visita guiada a las esculturas de los jardines del Museo Evaristo Valle. Por otra parte, la exposición retrospectiva de Mabel Lavandera, con la que abrió la semana cultural de Somió, se mantendrá abierta al público, en la sede de la asociación, hasta el próximo día 28 de noviembre, en horario de 18 a 20 horas.

