El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Las fuerzas de seguridad salen del local de hostelería de Montevil tras el registro.

Ver 12 fotos
Las fuerzas de seguridad salen del local de hostelería de Montevil tras el registro. Damián Arienza

La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón

Los arrestados serán puestos mañana miércoles a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo. Los restos mortales del fallecido en el tiroteo serán trasladados a Asturias

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:21

Comenta

La macrooperación contra la banda de narcotraficantes formada en su mayoría por ciudadanos dominicanos –uno de los cuales murió en un tiroteo con la Policía en Toledo ... – suma nuevos detenidos y registros en viviendas y locales. Hay al menos ocho arrestados por formar parte del grupo criminal dedicado, supuestamente, al tráfico de drogas, extorsiones a otros grupos rivales, secuestros y robos de alijos de sustancias estupefacientes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  2. 2 Adriana Lastra suspende su agenda por cuestiones médicas
  3. 3 Los vecinos de El Natahoyo intensifican su protesta contra el traslado del Albergue Covadonga: «Que lo lleven a Somió»
  4. 4

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  5. 5 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  6. 6 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  7. 7 Consternación por la pérdida de Pelayo Roces, empresario «comprometido con Asturias»
  8. 8 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  9. 9 34 años sin poner rostro a un crimen: las claves de una investigación que permitió identificar a una joven avilesina asesinada
  10. 10 Fallece Tino Brugos, pionero de los movimientos sociales asturianos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón