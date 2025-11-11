La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón

La macrooperación contra la banda de narcotraficantes formada en su mayoría por ciudadanos dominicanos –uno de los cuales murió en un tiroteo con la Policía en Toledo ... – suma nuevos detenidos y registros en viviendas y locales. Hay al menos ocho arrestados por formar parte del grupo criminal dedicado, supuestamente, al tráfico de drogas, extorsiones a otros grupos rivales, secuestros y robos de alijos de sustancias estupefacientes.

Se espera que a lo largo del día de mañana miércoles los arrestados pasen a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo. Fue allí donde se iniciaron las complejas investigaciones hace meses al cruzarse dos líneas de trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que confluyeron en el mismo grupo delincuencial con numerosas ramificaciones.

La mayor parte de la banda estaría asentada en Gijón, si bien hay implicados residentes en otros concejos de Asturias. A lo largo de la jornada de hoy, hubo registros en domicilios de la calle de Marqués de Casa Valdés y también en el entorno de El Bibio. Los trabajos continúan y se espera que en los próximos días se produzcan nuevos arrestos.

La investigación explotó de forma precipitada el domingo por la tarde. Cuatro de los miembros de la banda se desplazaron hasta Toledo con la intención, supuestamente, de secuestrar a un individuo por una deuda de un alijo. Policías de Asturias que les tenían sometidos a vigilancias les realizaron un seguimiento y solicitaron la intervención del Grupo Especial de Operaciones (GEO), dada la peligrosidad de los individuos y el hecho de que fuesen fuertemente armados. Intervinieron antes de que se materializase el rapto que tenían previsto hacer. Era, supuestamente, una de sus 'especialidades' delictivas y ya habrían cometido otros con anterioridad.

Cuando los agentes procedieron a darles el alto en la localidad de El Casar de Escalona los narcos les recibieron con disparos, por lo que los GEO tuvieron que abrir fuego para repeler el ataque. Uno de los presuntos delincuentes falleció y otros tres sufrieron heridas de bala y fueron trasladados a un centro hospitalario.

El peligroso episodio protagonizado por parte de la banda obligó a desplegar rápidamente un operativo en Asturias para detener a otros integrantes del grupo criminal y realizar varios registros en viviendas y establecimientos hosteleros.

Secreto de sumario

La investigación permanece bajo secreto de sumario para preservar los datos e indicios con los que trabajan las fuerzas de seguridad del Estado. Se trata de un trabajo de gran complejidad, con numerosas ramificaciones y conexiones con otros grupos criminales que operaban a nivel nacional. Al parecer, los narcos que protagonizaron el grave incidente en Toledo habían llegado a la localidad de El Casar de Escalona procedentes en Portugal, donde habían hecho parada en su trayecto desde Asturias.

La costa del país luso se ha convertido en los últimos tiempos en lugar frecuente de descargar de grupos de narcotraficantes dedicados al transporte de alijos de cocaína desde Latinoamérica. Se da la circunstancia de que el último gran golpe de la Policía Nacional de Asturias al tráfico de drogas, con siete detenidos y 304 kilos de cocaína decomisada, arrancó con las descargas de droga en Portugal.