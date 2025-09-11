El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La iglesia de la Inmaculada a rebosar de público para acudir al primer día del espectáculo 'Génesis' en el que se muestra el origen de la vida a todo color Román

El origen del mundo ilumina las paredes de la Inmaculada, en Gijón

'Génesis' se estrenó en la iglesia del colegio con lleno total. «Lo que más me gustó fue cuando salió toda la fauna», destaca una asistente

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:07

Se hace la oscuridad en la iglesia de la Inmaculada. La inauguración del espectáculo 'Génesis'creado por el colectivo artístico suizo Projecktil y Fever, donde se muestra de forma artística y abstracta el origen del mundo, está a punto de comenzar. Y lo hace con una gran afluencia de público, que llena el aforo del templo.

A través de distintos proyectores, techos y paredes se transforman en una gran plantalla oblicua donde se reflejan colores, formas y objetos, haciendo que cada detalle sea único durante los 30 minutos del espectáculo que mantienen hipnotizados a los espectadores; unos sentados y otros tumbados.

Arranca con pequeñas chispas de luz invadiendo el espacio para, tiempo después, iluminarlo por completo. Es la primera de las siete fases en su recorrido por los siete días de la creación, según fabula la Biblia. En el primer día, surgió la luz y se destacó de la oscuridad. Unas luces plateadas recorren el templo creando animaciones perfectamente adaptadas. A partir de la luz, se inicia un viaje que dirige al espectador al agua y al aire, emulando estos dos elementos hasta crear el cielo. Tras ello, comienza sonar una potente melodía haciendo brotar de las paredes hojas que evolucionan en flores de todo tipo de colores, destacando el rosa, amarillo y azul. Llega el cuarto día y con ello los cuerpos celestes acaparan el espacio hasta ver la tierra en un primer plano.

Siluetas humanas

De ahí pasa a la fauna, comenzando por pequeños peces de gran colorido que pululan por el techo de la Inmaculada hasta llegar al ser humano, representado a través de siluetas de hombres y mujeres. Al séptimo día, el descanso, la obra finaliza. «Me ha gustado mucho. Sobre todo, cuando salió toda la fauna», anotó Isi Maestro. «Es muy bonito. Mires donde mires siempre estás viendo algo», apostilló Diego Cuéllar. El espectáculo estará hasta finales de noviembre con entradas a 9,90 y 14,90 euros para niños y adultos en la web de Fever.

