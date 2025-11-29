Ovidio Zapico: «Solo nos falta el suelo para ofrecer viviendas públicas a los gijoneses»

En vísperas de su próximo encuentro con la alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, previsto para el martes, el consejero de Ordenación del Territorio, ... Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, mostró este sábado un tono conciliador ante esta cita. «La gente dice que tengo un buen talante y estoy seguro de que la alcaldesa también lo tiene, así que vamos a ser capaces de sentarnos en torno a una mesa, diagnosticar un problema que es muy fácil de diagnosticar y es que es que hay necesidad de vivienda destinada al régimen de alquiler asequible en Gijón y por lo tanto vamos a encontrar una solución», afirmó el también coordinador general de Izquierda Unida antes de participar, en el cementerio municipal de Pola de Lena, en la entrega a las familias de los restos de las víctimas halladas en la fosa común de Parasimón.

El encuentro entre Zapico y Moriyón se producirá después de que el Ayuntamiento haya acusado al consejero de «boicotear» su Plan Llave después de que la primera fase del mismo quedara desierta. El gobierno local justificó su crítica a Zapico en el incumplimiento por parte del Gobierno regional del compromiso con el sector de la construcción de revisar al alza el precio del módulo de vivienda protegida, que lleva actualmente casi tres años congelado.

Unos días después, Ovidio Zapico presentó en Gijón un plan para construir en la ciudad 300 viviendas destinadas al alquiler asequible, para lo que reclamó al Ayuntamiento la cesión del suelo que permita llevarlo a cabo. «Tenemos la capacidad económica y financiera para llevarlo a cabo, tenemos la capacidad técnica y tenemos ahora mismo la gestión que hay que tener en la Dirección General para llevarlo a cabo, solo nos falta el suelo», recordó este sábado el consejero.

«Por lo tanto, cuanto primero nos pongamos a trabajar en la cesión de ese suelo, primero nos podremos poner a trabajar en la licitación y podremos ofrecer a la ciudadanía gijonesa esas 300 viviendas públicas», añadió. Ovidio Zapico también recordó que ya le transmitió por carta a la alcadesa, Carmen Moriyón, estos argumentos.