El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
Construcción de pisos publicos en el antiguo solar de Peritos, en Gijón. Román

Ovidio Zapico: «Solo nos falta el suelo para ofrecer viviendas públicas a los gijoneses»

El consejero de Vivienda del Principado confía en «encontrar una solución» en su próxima reunión con la alcaldesa para la construcción de 300 pisos asequibles en Gijón

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:12

Comenta

En vísperas de su próximo encuentro con la alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, previsto para el martes, el consejero de Ordenación del Territorio, ... Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, mostró este sábado un tono conciliador ante esta cita. «La gente dice que tengo un buen talante y estoy seguro de que la alcaldesa también lo tiene, así que vamos a ser capaces de sentarnos en torno a una mesa, diagnosticar un problema que es muy fácil de diagnosticar y es que es que hay necesidad de vivienda destinada al régimen de alquiler asequible en Gijón y por lo tanto vamos a encontrar una solución», afirmó el también coordinador general de Izquierda Unida antes de participar, en el cementerio municipal de Pola de Lena, en la entrega a las familias de los restos de las víctimas halladas en la fosa común de Parasimón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  2. 2 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  4. 4 Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  5. 5 La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés
  6. 6 Preocupación vecinal por un nuevo asalto en un chalé en Quintueles, en Villaviciosa
  7. 7 Herida una usuaria de un autobús en Gijón tras un frenazo para evitar un atropello
  8. 8 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  9. 9 Más de 3.000 médicos para 717 plazas fijas en la sanidad pública asturiana: «Esta es una oposición muy potente»
  10. 10

    Novedades en el caso de Maritrini y su bebé: empiezan los trabajos en la balsa de Ribadesella para sacar los coches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ovidio Zapico: «Solo nos falta el suelo para ofrecer viviendas públicas a los gijoneses»

Ovidio Zapico: «Solo nos falta el suelo para ofrecer viviendas públicas a los gijoneses»