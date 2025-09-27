El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de la sala de estar del histórico inmueble del Muro que sirvió como rodaje para el film asturiano 'La imperfección y la paciencia'. Álex Zapico
Silencio, se rueda

«El palacete de Capua, en Gijón, es el escenario perfecto para una película»

Álex Zapico y Michel Suárez ruedan en el palacete de Capua una película inspirada en el taller textil de los hermanos Campal

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:10

La imperfección y la paciencia' es una película de los asturianos Álex Zapico y Michel Suárez filmada en el taller de los hermanos Campal, maestros ... sastres artesanos. «Pero su inicio arranca precisamente en el histórico palacete del 'martillo' de Capua», relata a EL COMERCIO el cineasta y fotoperiodista Zapico. «Cientos de veces observé su espectacular fachada y siempre deseé rodar allí. Es el escenario perfecto para una película», admite Zapico, quien logró su propósito con este film que reflexiona sobre el modelo productivo actual, la pérdida de calidad en la ropa y la desaparición del factor humano en la fabricación. La película, inspirada en William Morris, reivindica la figura del sastre como una fusión entre artesano y artista –en concreto se centra en la familia Campal, en su taller de Nava–, y destaca el valor del trabajo manual, la atención, la calidad, la paciencia y la imperfección.

