La pareja del hombre asesinado en Gijón: «Lo vi salir de la casa y me escondí. Si me ve, me mata a mí también» La viuda describe al presunto asesino como una persona muy inestable y «absolutamente dependiente de la droga» La viuda de 'Quili', a la puerta del domicilio familiar. / J. PETEIRO PABLO SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 2 noviembre 2019, 15:04

Todavía conmocionada por lo ocurrido y presa de un miedo irracional, la viuda de Jorge Aquilino Llamedo, 'Quili', continúa sin explicarse lo ocurrido. Pareja sentimental del fallecido desde hace quince años, llegó incluso a cruzarse con el presunto asesino de su marido durante la madrugada del jueves. «Trabajo de noche y estaba volviendo a casa cuando me di cuenta de que había alguien en el camino». La mujer, por reflejos o por puro azar, respondió rápido y corrió a ocultarse tras una de las furgonetas que, prácticamente desguazadas, ocupan el jardín de la propiedad. Esa decisión pudo, posiblemente, salvarle la vida. «Él no me vió y se fue andando. Si me llega a ver me mata a mí también», asegura, quien, una vez se aseguró de estar sola, corrió a la casa, en cuyo interior se encontró el cadáver de 'Quili', con el cuerpo cubierto de hematomas.

Rápidamente, la mujer dio aviso a la Policía, que delegó el caso en la Guardia Civil, con competencias en esa zona rural. Una vez con los agentes, y sin dudarlo, señaló a Alberto Aguirre como el presunto asesino. No abandonaría el cuartel hasta una vez confirmada la detención del sospechoso. «Tenía miedo de que me viniese a hacer algo. Todavía lo tengo, aunque me han asegurado protección», confiesa quien nunca llegó a confiar en ese hombre al que su marido había acogido en casa tras conocerlo en la cárcel y que llegó a vivir bajo su mismo techo durante un mes. «Era absolutamente dependiente de la droga. Siempre estaba colocado y pidiendo dinero. Yo sabía que era peligroso e intentaba apartarme lo más posible de él, aunque le ayudé siempre en todo lo que pude. Si mi marido lo había traído a casa, ¿cómo iba a pensar yo que podía pasar algo así?», cuenta, con la mirada perdida.

Pese a aceptar al nuevo inquilino, la mujer nunca llegó a entender cómo su marido había metido a alguien así en casa. «Siempre le dije que cómo se le había pasado por la cabeza traerlo. Luego ya no pudimos quitárnoslo de encima», explica quien no veía al presunto asesino desde hacía dos meses, cuando este decidió marcharse sin previo aviso tras mantener una discusión con el fallecido. No volvería a encontrarse con él hasta el día del crimen.

Superada por las circustancias, la viuda de 'Quili' trata de recuperarse del 'shock' que le produjo lo ocurrido y organizar todo lo relativo al funeral y posterior entierro de su marido. Al mismo tiempo, junto al letrado Rubén González Sierra, abogado de la familia, la mujer decide cómo proceder respecto a un caso que ha conmocionado a toda la parroquia. Los vecinos se acercaron ayer a la casa para brindarle apoyo. «Se están portando muy bien», afirma ella.