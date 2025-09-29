El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Victoria Toribios, Gonzalo Méndez, Berta Laviada, Carmen Moriyón y Nieves Roqueñí, en el acto de inaguración de la placa y del paseo. Damián Arienza
Inauguración en Gijón

«Cadavieco fue el alma, las manos y el corazón del Club Santa Olaya»

El Natahoyo inaugura el paseo en homenajea «un hombre que entregó su vida a mejorar el barrio»

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:41

Desde este lunes y con la mirada puesta en el mar Cantábrico y en la playa del Arbeyal de Gijón, se puede caminar por ... el paseo Fernando Cadavieco de Diego. Un espacio que discurre por detrás de las instalaciones del Club Natación Santa Olaya al que Cadavieco dedicó su vida. «Era un hombre sencillo, que siempre parmenecía en la sombra, pero era un trabajador incansable. Construyó consus manos la piscina exterior. Pese a su proverbial discreción, debemos reconocer a este olayista ejemplar como la figura emblemática que fue, y las nuevas generaciones mencionarán su nombre cuando se refieran a este paseo que rodea nuestro club», resaltó Gonzalo Méndez, presidente de la entidad deportiva.

