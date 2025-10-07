El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carmen Moriyón y Gilberto Villoria, junto al tramo de barandilla instalado a modo de prueba junto al futuro paseo. Pardo

El paseo de Naval Azul, en Gijón, se abrirá en diciembre e incorporará iluminación navideña

Alvargonzález Contratas está finalizando las redes subterráneas de servicios y la próxima semana iniciará el modelado con tierra de las zonas verdes

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 19:37

Un solitario tramo de barandilla de hierro sirve en el borde marítimo de los antiguos terrenos de Naval Gijón como muestra de la protección ... que dentro de apenas dos meses permitirá disfrutar en condiciones de seguridad de un litoral que lleva décadas cerrado a la ciudadanía. La definitiva será de acero, pero con el mismo diseño «minimalista» que la instalada a modo de prueba, para «manchar lo mínimo posible la visual sobre el mar». Y su fabricación corre a cargo de un taller de carpintería metálica de los planes de empleo, que ya trabaja en ella en las instalaciones municipales de la antigua cerámica Piti.

