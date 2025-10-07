El paseo de Naval Azul, en Gijón, se abrirá en diciembre e incorporará iluminación navideña

Un solitario tramo de barandilla de hierro sirve en el borde marítimo de los antiguos terrenos de Naval Gijón como muestra de la protección ... que dentro de apenas dos meses permitirá disfrutar en condiciones de seguridad de un litoral que lleva décadas cerrado a la ciudadanía. La definitiva será de acero, pero con el mismo diseño «minimalista» que la instalada a modo de prueba, para «manchar lo mínimo posible la visual sobre el mar». Y su fabricación corre a cargo de un taller de carpintería metálica de los planes de empleo, que ya trabaja en ella en las instalaciones municipales de la antigua cerámica Piti.

Mientras llega, sobre el solar del astillero empiezan a tomar forma las zonas de paseo y estancia que el Ayuntamiento quiere abrir antes de final de año y que concibe casi como un regalo de Navidad para los gijoneses. Tanto, que el gobierno ya piensa en la instalación de algún elemento de alumbrado navideño, al igual que el año pasado un gran árbol con el lema 'Naval azul' anticipaba ya en la plaza del Padre Máximo González la recuperación de estos terrenos para la ciudad. «Algo habrá», afirmaba la alcaldesa durante una visita a la obra en la que estuvo acompañada por el concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, y en la que ambos destacaron el buen ritmo con el que avanza la obra y a lo que ha contribuido una meteorología favorable. «Vamos bien de plazos y probablemente la obra podrá estar entregada la primera o la segunda semana de diciembre», aventuró Villoria.

La empresa Alvargonzález Contratas, responsable de la ejecución de estos trabajos, ya está finalizando las redes soterradas de servicios –sistemas de riego, red de alumbrado y red de pluviales– y la próxima semana prevé empezar a rellenar y moldear con tierra vegetal los espacios que serán adecentados como zona verde, que ya están claramente delimitados, en los que además de césped habrá hortensias, agapantos, arbustos y casi cuarenta árboles. El siguiente paso será el hormigonado de los caminos y la instalación del mobiliario.

Travesía del Mar

Entre los últimos cambios sobre el proyecto inicial está el derribo del murete que existe en la entrada desde el tallerón, para integrar el nuevo espacio con una pequeña zona verde existente al final de la travesía del Mar, respetando además un olmo «de buen porte» que «presidirá la entrada». Queda pendiente también la remodelación de la calle Palafox, otro de los accesos a los terrenos de Naval Azul, donde ya se han realizado catas para conocer el estado de su pavimento y que contará con acera desde la capilla de San Esteban del Mar. «Estará lista cuando esté también todo lo demás», señaló Villoria.