El Patronato Deportivo de Gijón aprueba sus tarifas para 2026 y 434.000 euros en ayudas para 17 clubes Los precios se congelan de manera general, aunque se crean algunos nuevos, incluidos nuevos bonos de diez entradas para las piscinas y los gimnasios municipales

Iván Villar Gijón Jueves, 28 de agosto 2025, 19:43

El gobierno municipal sacó adelante con el apoyo de Vox, la abstención del PSOE y el rechazo de IU y Podemos su propuesta de tarifas del Patronato Deportivo Municipal para 2026, en la que se apuesta por la congelación general de precios aunque se crean algunos nuevos. Entre ellos, un abono de 1.000 euros por el acceso a la tribuna de jinetes del Hípico, el de las entradas a la Copa de la Reina de hockey femenino que se disputará en el Palacio de Deportes y nuevos bonos de diez entradas para el uso de las piscinas y gimnasios municipales.

También se acordó una modificación presupuestaria para las subvenciones nominativas a 17 clubes deportivos de alto nivel, por un importe total de 434.000 euros, para hacer frente a los costes de participación en sus respectivas competiciones. Se trata del Club Deportivo Básico Fomento y Desarrollo del Baloncesto (18.000 euros), Agrupación Balonmano Gijón Jovellanos (18.000), Club Natación Santa Olaya (14.000), Gijón Mariners Fútbol Americano (12.000), Club Deportivo El Llano (5.000), Agrupación Deportiva Gijón Atletismo (6.000), Atletismo Universidad de Oviedo (5.000), Círculo Baloncesto y Conocimiento (80.000), Club Deportivo Cid Jovellanos Voleibol (40.000), Club Voleibol La Calzada (18.000), Club Patín Solimar (120.000), Club Deportivo Básico Gijón Ciclismo (10.000), Gijón Rugby Club (5.000), Club Bádminton Astures (40.000), Atalaya Gijón Tenis de Mesa (5.000), Gijón Basketball (20.000) y Club Deportivo Balonmano Gijón (18.000). A ellos se suma la Asociación Asturiana de Terapias Ecuestres con otros 10.000 euros. El concejal Jorge Pañeda destacó que «por primera vez recibirán esta ayuda al inicio de la temporada y no al final de la misma».

