El Piles, «como un spa para patos» tras las obras de renaturalización Técnicos de la Fundación Biodiversidad, entidad a través de la que se canalizaron los fondos europeos, visitaron junto a Rodrigo Pintueles las obras del río y de Gijón Ecoresiliente

Iván Villar Gijón Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:41

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, destacó este miércoles que el proyecto de renaturalización de los ríos Piles y Peñafrancia está «muy avanzado», a falta tan solo de ejecutar la denominada fase 2, correspondiente al cambio de pavimento del aparcamiento de la pista de atletismo. El edil visitó la zona acompañado por técnicos de la Fundación Biodiversidad, entidad estatal a través de la cuál se percibieron fondos europeos tanto para este proyecto como para el denominado Gijón Ecoresiliente.

El edil destacó que el entorno del río ha registrado una mejora «muy notable» en la biodiversidad, fundamentalmente de aves acuáticas. Sobre esto último, apuntó que los expertos aseguran haber detectado ejemplares que no se veían por estas aguas en décadas. «Prácticamente se ha convertido en un spa para patos», bromeó Pintueles, quien recordó que el proyecto Piles Natural iba más allá de una mejora ornamental y ha tenido incidencia en la mejora de la calidad de las aguas. Recordó que, en paralelo, la EMA mejoró los colectores de la zona para solventar las filtraciones de aguas fecales. Todo ello ha llevado a reducir la contaminación sobre la playa de San Lorenzo, como ya destacó este fin de semana en una entrevista en EL COMERCIO. «El río ha ha pasado a ser un elemento natural que le da valor a la ciudad», defendió.

En lo que respecta a Gijón Ecoresiliente, recordó que se han realizado casi 40 actuaciones en los barrios de Viesques, Moreda y La Calzada y que se trata de un proyecto «muy avanzado». Pintueles avanzó que Gijón recibirá además la visita de varios ayuntamientos están interesados en conocer de primera mano las actuaciones que se están haciendo en Gijón para poder aplicarlo en sus municipios.

