El Principado de Asturias da por fracasado el Plan Llave de Gijón y los constructores defienden actualizar los precios para hacerlo viable

El consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, aseguró este miércoles que la suspensión de la licitación de las seis primeras parcelas municipales del Plan Llave ... pone de manifiesto que «el PP y Foro Asturias han fracasado con su modelo de gestión de la vivienda en Gijón». Remarcó Zapico que «ese fracaso es ya evidente» y recordó que ellos siempre fueron muy críticos «con ese modelo de Plan Llave que se intentó impulsar en Gijón sin contar para nada con la administración autonómica, pero pidiéndonos, eso sí, nuestra cooperación económica».

Zapico, durante una visita a las obras de rehabilitación en El Entrego, expuso que ya había advertido al equipo de gobierno de Carmen Moriyón que «ese no era el camino de hacer las cosas y que la administraciones, igual que se ha hecho aquí en San Martín del Rey Aurelio, tienen que poner sinergias y esfuerzos en común».

Y ante la petición de la patronal de los constructores y el Ayuntamiento de subir el precio de la vivienda de protección oficial, el consejero expresó sus reservas. «Yo tengo serias dudas de que la solución que ahora plantean sea la adecuada y que todo pase porque encarezcamos el precio de la vivienda protegida para que los empresarios puedan tener esos beneficios que pretendían tener con un plan que ha fracasado», afirmó.

Zapico no quiso seguir hurgando en la herida e hizo «un llamamiento a los responsables del Ayuntamiento de Gijón, al PP y a Foro, para que se replanteen cuál tiene que ser su relación con nosotros, para buscar mecanismos de colaboración y efectivamente para poner suelo a disposición de esta consejería para que podamos construir vivienda para destinar al alquiler asequible en la ciudad de Gijón».

También dio a conocer este miércoles su postura la patronal CAC-Asprocon, la entidad que pidió ampliar el plazo de presentación de ofertas del Plan Llave para que el pliego de la licitación incorpore una cláusula de revisión automática de precios que permita adaptar las condiciones a una eventual subida del precio de la vivienda de protección. El presidente de los constructores, Joel García, explicó que la petición «responde a la inminente actualización del módulo de vivienda protegida en Asturias, actualmente en negociación en el marco de la Concertación Social». La patronal considera que esta revisión es imprescindible para garantizar la viabilidad económica de las promociones de vivienda protegida concertada en suelos municipales.

García remarcó que «oponerse a la actualización del módulo es, en la práctica, dificultar la puesta en marcha de proyectos de vivienda asequible en Gijón». Además lamentó que IU haya desviado hacia cuestiones partidistas el debate en torno al acceso de la vivienda «cuando el verdadero reto es articular mecanismos eficaces que permitan aumentar la oferta de vivienda en condiciones asequibles y sostenibles».

También reacciónó a las críticas del portavoz municipal e IU la presidenta de Fade, María Calvo, que también es promotora. «Saben perfectamente que no es viable hacer viviendas protegidas a esos precios del módulo, porque ellos mismos están licitando viviendas públicas a más de 200.000 euros por vivienda, con el suelo gratis, y quieren que las hagamos los privados por 160.000 y pagando el suelo. ¿Cómo se explica?». «Los promotores no pedimos ayudas, solo que nos dejen hacer las viviendas protegidas y contribuir así a solucionar el grave problema de acceso a la vivienda. La ideología no debe estar por encima de los ciudadanos», concluyó Calvo.

Críticas de la oposición al completo

Al gobierno local le han llovido palos a izquierda y derecha tras dejar en suspenso la licitación del primer suelo del Plan Llave a petición de la patronal de los constructores. Tras las duras críticas del portavoz de IU, Javier Suárez Llana, el concejal del PSOE Tino Vaquero afeó al gobierno local que su objetivo con este plan «era favorecer el negocio de las constructoras y no la construcción de vivienda pública». «Son incapaces de llegar a acuerdos con la administración estatal o autonómica para poner a su disposición estos suelos con el fin de llevar adelante fórmulas similares a la de Peritos», recriminó. «En esa voracidad por el beneficio, las empresas reclaman una modificación de los pliegos para actualizar precios y el gobierno local acepta, paralizando el procedimiento durante meses», añadió Vaquero. Para el edil socialista «resulta inaceptable que Carmen Moriyón y su equipo se plieguen a los intereses de la construcción que están en el ámbito privado y no en el ámbito público».

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, centró sus críticas en ese mismo sometimiento a las constructoras y «por eso, su patronal, es la que dicta lo que han de recoger los pliegos del Plan Llave». «No se busca obtener vivienda a precios asequibles para la mayoría, sino detraer suelo del patrimonio público para que se enriquezcan los de siempre», censuró.

Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, argumentó que «un plan como éste requiere que quien tenga la iniciativa controle el mercado y sus agentes, y está claro que a Foro todo esto lo queda grande». «Como no midieron los intereses de los constructores, aquí está el fracaso», abundó. «El equipo de gobierno vuelve a quedar en evidencia en otra de sus promesas», constató.