La adjudicación del primer suelo del Plan Llave de Gijón se retrasa hasta final de año para actualizar sus precios

El arranque del Plan Llave de Gijón, uno de los programas estrella del gobierno local de Carmen Moriyón, ha sufrido un importante traspié. ... La licitación de las primeras parcelas en las que se preveían construir 120 viviendas en la modalidad de protección concertada (VPC), ha quedado temporalmente suspendida. Así lo informó este martes el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, que comunicó tal circunstancia en el seno de la junta de gobierno. El procedimiento abierto para la permuta de seis parcelas municipales se ha interrumpido coincidiendo con el fin del plazo marcado hace tres meses para la presentación de ofertas. Martínez Salvador explicó que se ha decidido dejar en suspenso la salida a concurso de estos primeros lotes en Ceares, Nuevo Gijón, Perchera-La Braña y El Coto, que suman casi 6.400 metros cuadrados de suelo público, para modificar los pliegos de la convocatoria e incorporar posibles actualizaciones del precio del módulo de vivienda protegida.

Solicitud de cesión de dos plantas de la Casa del Mar para Servicios Sociales La junta de gobierno aprobó reiterar la solicitud de cesión a la Tesorería de la Seguridad Social de las plantas cuarta y quinta de la Casa del Mar, en la avenida Príncipe de Asturias, para desarrollar un punto de atención social multidisciplinar, por un periodo de 20 años, prorrogables por quinquenios. Desde Servicios Sociales se asegura que este recurso no tiene que ver con el traslado del Albergue Covadonga durante sus obras de reforma. También se aprobó la revisión de los precios revisados para el contrato de suministro eléctrico y la prórroga a la Empresa Gastronomía Vasca del contrato del servicio de comedor de las escuelas infantiles.

Se hace así para atender una solicitud de la patronal asturiana de la construcción CAC-Asprocon, entidad que envío la semana pasada un escrito pidiendo incluir «una cláusula de actualización de los precios máximos de venta de las viviendas en concordancia con la actualización que sea aprobada por el gobierno de Asturias». En el pliego que ahora se va a rehacer se vinculaba el precio del módulo de VPC al que estuviera vigente en el momento de su publicación.

El edil de Urbanismo indicó que ya se trabaja en esa modificación para que vuelvan a publicarse este mes y a partir de ahí se ampliará el plazo para presentación de solicitudes. Será similar al inicial que fue de tres meses «para hacerlo con garantías y seguridad». De esta forma la adjudicación de este primer suelo se retrasará como pronto hasta finales de año.

IU habla de «fracaso»

Precisamente, el portavoz de IU arremetió contra el gobierno local. «El Plan Llave, política estrella de Foro en materia de vivienda, ha fracasado. Hoy (por ayer) debía terminar el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación de las parcelas, pero el gobierno local ha decidido suspender temporalmente el proceso ante la petición de la patronal. Dicho de otra manera: no ha habido ofertas y se constata lo que advertimos en su momento: el Plan Llave es humo», criticó.

Javier Suárez Llana explicó que la petición que hacen ahora al Principado tanto la patronal de la construcción como el Ayuntamiento de subir el precio del módulo de la vivienda de protección oficial sigue la pauta de lo que hace el PP donde gobierna. «El último ejemplo es Sevilla donde el precio de la última promoción municipal supera los 250.000 euros por vivienda. «Con el Plan Llave estábamos en 191.000 euros la vivienda de 70 metros cuadrados. Y ahora quieren más. La política de vivienda en Xixón la dicta Génova; Foro se ha convertido en una sucursal del PP», recriminó.

El portavoz de IU defiende que «quien puede comprar una vivienda que supera los 200.000 euros no necesita subvenciones públicas, puede adquirirla en el mercado libre». «Siempre dijimos que el Plan Llave no buscaba facilitar el acceso a viviendas a precios asequibles, sino que los constructores hicieran negocio con suelo público y no nos equivocamos. Ahora piden cobrar más, pero en IU (al frente de la Consejería de Vivienda del Principado) no estamos para arreglar las cuentas de Moriyón con los empresarios», concluyó.