Carabelas portuguesas entre las escaleras 3 y 4 de la playa de San Lorenzo de Gijón.

La playa de San Lorenzo, en Gijón, se llena otra vez de carabelas portuguesas

 Gijón recibe numerosos ejemplares cuatro días después de arribar en Luanco

A. A.

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:31

Comenta

Hace cuatro días, aparecieron en gran número en la playa de Luanco. Y ahora lo han hecho en la playa de San Lorenzo de Gijón en gran número un día después de la conclusión de la temporada de baños, jalonada con la colocación del ramo en la escalera 12 para celebrar la feliz ausencia de ahogamientos.

Carabelas portuguesas en el arenal de San Lorenzo. PARDO
Imagen principal - Carabelas portuguesas en el arenal de San Lorenzo.
Imagen secundaria 1 - Carabelas portuguesas en el arenal de San Lorenzo.
Imagen secundaria 2 - Carabelas portuguesas en el arenal de San Lorenzo.

Las buenas temperaturas, sin embargo, están propiciando que la llegada de esta especie similar a las medusas, cuya picadura puede entrañar extrema gravedad, no cese de momento. Con la temperatura ambiente en máximos de 20 grados y la de la mar a 17 junto a la playa y 19 en la boya de control de la Autoridad Portuaria, lo cierto es que las carabelas siguen llegando. En el día de hoy, la pleamar las dejó en especial entre las escaleras 3 y 4, donde además de algún bañista hay numerosos dueños de perros con sus mascotas, que accedieron ya al arenal desde el 1 de octubre.

