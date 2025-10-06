Un lavado de cara de la plaza de Los Fresnos, en Gijón, «mejor que una gran reforma»

En los últimos tiempos se están acometiendo numerosas remodelaciones en el barrio de El Llano, en Gijón: la reforma del parque Electra, las ... obras de construcción de la futura escuela infantil –colindante con las piscinas– o el proyecto para peatonalizar el entorno del colegio La Escuelona y el parque de La Serena, que pasa por transformar un tramo de Eleuterio Quintanilla en una calle de plataforma única con una gran plaza central. Pero hay zonas que, pese al paso del tiempo y el deterioro que este conlleva, permanecen exactamente igual que hace décadas. Sin cambios.

Es el caso de la plaza situada frente al centro comercial Los Fresnos, que forma parte del recorrido diario de muchos vecinos que la cruzan para hacer la compra, descansar unos minutos o acompañar a sus mayores. Por eso el Ayuntamiento reservará una partida de 600.000 euros en los presupuestos de 2026 para contratar la redacción del proyecto de remodelación, dadas las «múltiples deficiencias» que presenta, según informó el edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, en el último Pleno.

Aunque, en general, los vecinos consideran la plaza un espacio útil y con potencial, la mayoría coincide en que necesita mantenimiento y la ejecución de pequeños arreglos que permitan sacar más partido al espacio. «Algunos bancos están un poco rotos, pero por lo demás está bien», comenta Isabel Martínez, vecina del barrio que solo la transita cuando necesita «ir a comprar a Los Fresnos o al Mercadona» y considera que sigue siendo funcional.

En la misma línea se expresa Santiago Franco, otro vecino que reconoce que, aunque apenas la utiliza –salvo para sentarse un rato a descansar–, no la ve en mal estado: «Le hace falta una mano de pintura, pero tampoco está tan mal», precisa.

Zonas de sombra y una fuente

Más o menos rotundos, la mayoría de vecinos están de acuerdo en la necesidad de intensificar el mantenimiento de la zona. «La pintura está un poco desconchada y la plaza se ve un poco destartalada, pero de ahí a hacer una gran reforma... no», señala Gil Bueno. Lo tiene aún más claro Elena Vázquez, vecina que asegura llevar «toda la vida» viendo «exactamente la misma plaza», por lo que pide más atención a su conservación. «Lo que echo de menos, como en otros parques, es que tenga algún árbol, que haya algo de sombra. No tiene nada, ni una fuente. Además, hay muchas baldosas rotas», lamenta. Motivo de más, matiza, es que «aquí traen a los mayores de una residencia cercana y tener un espacio más alegre les vendría bien».

La falta de vegetación y de elementos que inviten a permanecer es precisamente otro de los puntos que más recalcan los usuarios. «Hay que pintar las zonas más dañadas, porque está lleno de mugre, y cambiar los bancos que están deteriorados. También quedaría bonito añadir una fuente, que además hace falta porque la más cercana está lejos», apuntan David Candia y Nicole Solana, que sugieren asimismo que «las baldosas también necesitan color porque la plaza se ve muy triste».