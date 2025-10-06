El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La plaza de Los Fresnos, situada frente al centro comercial, en El Llano. DAMIÁN ARIENZA

Un lavado de cara de la plaza de Los Fresnos, en Gijón, «mejor que una gran reforma»

Los vecinos de El Llano apuestan por mejorar el mantenimiento de la zona e incluir vegetación antes de abordar un proyecto de remodelación integral

María Agra

María Agra

Gijón

Lunes, 6 de octubre 2025, 06:48

En los últimos tiempos se están acometiendo numerosas remodelaciones en el barrio de El Llano, en Gijón: la reforma del parque Electra, las ... obras de construcción de la futura escuela infantil –colindante con las piscinas– o el proyecto para peatonalizar el entorno del colegio La Escuelona y el parque de La Serena, que pasa por transformar un tramo de Eleuterio Quintanilla en una calle de plataforma única con una gran plaza central. Pero hay zonas que, pese al paso del tiempo y el deterioro que este conlleva, permanecen exactamente igual que hace décadas. Sin cambios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

