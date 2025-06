El Pleno rechaza la propuesta del PSOE para dedicar fondos municipales a bonificar el autobús

El Pleno municipal de Gijón rechazó este mediodía la propuesta socialista para seguir dedicando fondos municipales a bonificar el autobús a partir del ... 1 de julio. Ningún grupo respaldó su iniciativa para establecer una ayuda al transporte público alternativa a la estatal, desde el propio Ayuntamiento, para evitar que los gijoneses pasen a pagar el doble con la tarjeta ciudadana (de 0,38 a 0,75 euros) por el final de los descuentos.

El concejal de Tráfico y presidente de EMTUSA, Pelayo Barcia, volvió a justificar la renuncia a la nueva convocatoria de ayudas al transporte público del Ministerio de Transportes por «el chantaje» que, a su juicio, vincula estas subvenciones a la imposición de multas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada sin que el vial de Jove ni una alternativa para sacar el tráfico pesado del Puerto de Príncipe de Asturias esté operativa. De hecho, Barcia se jactó de cumplir con esta decisión «la palabra dada» en campaña electoral a los vecinos de La Calzada y afeó a los socialistas que en su iniciativa plenaria omitan hablar del fallido vial de Jove y la búsqueda de una alternativa para liberar a la zona oeste de los camiones.

En un momento dado Barcia intentó descolocar al concejal socialista Tino Vaquero, con el que mantuvo un intenso enfrentamiento dialéctico, exhibiendo un cartel publicitario del Principado para promocionar el uso tarjeta Conecta del Consorcio de Transportes (CTA) en Gijón a partir del 1 de julio. El edil de Tráfico defendió «canalizar las ayudas estatales» a través de esta tarjeta, que sí cuenta con financiación ministerial y cuyo uso ha aumentado un 46% entre los usuarios de EMTUSA en el último año. Con ella los gijoneses pagarán 45 céntimos de euro por viaje durante todo el segundo semestre, convirtiéndose de esta forma en la opción más barata para viajar en los autobuses municipales.

Vaquero, por su parte, replicó a Barcia que «en un Estado de Derecho no hay chantajes» y le espetó que si no está de acuerdo con la ley que regula las ZBE «pida cambiarla o que, en su defecto, devuelva las ayudas concedidas» para su implantación en La Calzada. «Esto no va solo de ayudas, sino de que la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada no cumple los requisitos marcados y las consecuencias de ello las van a pagar los gijoneses».

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, expresó su rechazo a las restricciones de tráfico y calificó de «inaceptable» que el Estado condicionar las ayudas al transporte a las sanciones en las ZBE. IU y Podemos se opusieron a que las bonificaciones que propone el PSOE «la acaben pagando los gijoneses».

Mejoras en el 11x12

La Corporación gijonesa ha aprobado asimismo este miércoles, en la sesiones plenarias, dos proposiciones plenarias, una del PSOE, por mayoría, y otra de Podemos, por unanimidad, que implicarán mejoras en el programa de conciliación laboral y familiar 11x12.

A este respecto, la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, coincidió en su intervención con los grupos proponentes en la necesidad de mejorar este programa y ha dejado claro el compromiso «firme» del gobierno local con el 11x12, una vez aceptadas las enmiendas presentadas.

Dicho esto, también ha reivindicado la ampliación de este programa, que cuenta con 16 centros y 6.330 plazas este verano. También ha señalado que de las más de 10.000 solicitudes presentadas hay muchas duplicadas. Además, ha afirmado que el número real de niños que han quedado sin plaza concedida son 501.

Pumariega ha explicado también que hay una sola técnica municipal que llama a cada familia para reasignar plazas, a lo que ha apuntado que son conscientes de que esta forma de trabajar es «insostenible y no aceptable». Por eso, avanzó que desde su concejalía trabajan en una nueva herramienta informática que evite la inscripción múltiple, que detecte las particularidades de cada niño y se pueda hacer una inscripción conjunta de hermanos.

Carrillo seguirá como Hijo Predilecto

El equipo de gobierno de Foro y PP en el Ayuntamiento de Gijón ha rechazado también, durante el Pleno, el ruego presentado por Vox para revocar la distinción de Hijo Predilecto otorgado al ex dirigente del PCE Santiago Carrillo, ya fallecido, y la retirada de su nombre del callejero gijonés.

«Me correspondió a mí darle esa distinción y no me arrepiento», remarcó la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, a la portavoz municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco, recordando que fue ella, como regidora en su primer mandato, la encargada de entregar este reconocimiento en el acto Honores y Distinciones de 2011, que habían sido aprobados en 2010 por un mandato anterior.

También la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, tras rechazar el ruego de Vox, puso de relieve que, al margen del fallecimiento de Carrillo, «nada ha cambiado» desde que se aprobó la distinción de Hijo Predilecto.

Modificaciones presupuestarias y parcela de La Pecuaria

El Pleno municipal de Gijón ha aprobado este miércoles tres modificaciones presupuestarias, una de ellas relativa a la adquisición de la parcela de la Universidad de Oviedo en La Pecuaria, en la que el gobierno local tiene proyectada la construcción de un aparcamiento disuasorio.

En este sentido, la primera de las modificaciones, que incluye esta parcela, pone a disposición, por un lado, 1.201.000 euros y, por otro, 6.511.667,16 euros. Han votado a favor, en este caso, Foro, PP, Vox y edil no adscrito, mientras que el resto de grupos municipales ha votado en contra.

También ha salido adelante, en este caso por unanimidad, una modificación de un millón de euros, destinada a incrementar la partida de las ayudas de emergencia de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS).

La tercera de las modificaciones, de 1.981.826,08 euros para gastos generales del Patronato Deportivo Municipal (PDM), ha contado con el voto a favor de Foro, PP, Vox y edil no adscrito y en contra del PSOE, IU y Podemos.

La concejala de Hacienda, María Mitre, por su lado, ha defendido la compra de la citada parcela, que estaba pendiente de formalizar desde el pasado mandato, y que es, según ella, parte esencial de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico en La Pecuaria, al permitir próximas fases.

En cuanto al resto del dinero, ha citado, entre las necesidades urgentes a las que se va a destina, 300.000 euros para el desarrollo empresarial de Gijón y 75.000 euros para la creación de un nuevo sitio web turístico.

La edil ha incidido en que ambas actuaciones se alinean con la estrategia de mejora de la competitividad, modernización digital y posicionamiento de la ciudad puestas en marcha por el Gobierno municipal.

También ha señalado que, tras esta aprobación de la modificación presupuestaria, el remanente líquido de tesorería para gastos generales será de 23.316.063,50 euros. Eso sí, ha precisado que, de acuerdo al informe de estabilidad presupuestaria, se deberán destinar 21.603.069,62 euros del superávit consolidado de 2024 a amortizar deuda. Ha matizado, en este sentido, que se repartirá esa obligación entre las distintas entidades del Ayuntamiento para no cargarlo exclusivamente al remanente municipal.

El Ayuntamiento de Gijón también ha aprobado este miércoles en el Pleno Municipal, sin el apoyo de Vox, una Declaración Institucional de apoyo al colectivo LGTBi y en la que se comprometen a continuar desarrollando iniciativas que refuercen la inclusión y el reconocimiento de todas las personas, con especial atención a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.