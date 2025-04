El PSOE de Gijón pedirá mantener con cargo a las arcas municipales los descuentos en el autobús urbano

Iván Villar Gijón Miércoles, 30 de abril 2025, 15:16 Comenta Compartir

El PSOE de Gijón pedirá en el próximo Pleno dedicar parte del remanente de tesorería del Ayuntamiento a mantener los descuentos en el precio del autobús urbano, después del anuncio del gobierno municipal de que no optará a la nueva convocatoria de ayudas al transporte público del Ministerio de Transportes. El concejal socialista Tino Vaquero estima que esto podría suponer una aportación de 1,9 millones de euros y permitiría que a partir del 1 de julio los billetes de EMTUSA para los viajeros frecuentes puedan tener una bonificación del 40%, que es la misma que prevén para el segundo semestre las ayudas ministeriales frente al 50% actualmente en vigor y que hasta ahora se financiaba en un 20% por ciento con cargo al Ayuntamiento y un 30% al Ministerio.

El gobierno municipal justificó este martes su renuncia a optar a las ayudas estatales en las nuevas condiciones para su concesión, que obligan a las ciudades a tener en marcha a lo largo de 2025 una zona de bajas emisiones plenamente operativa, incluyendo su régimen sancionador. La zona de bajas emisiones que el Ayuntamiento prevé poner en marcha este año en la ciudad, y que se centrará en el barrio de La Calzada, no contempla poner multas hasta que haya una alternativa para el tráfico pesado que actualmente accede al Puerto de El Musel a través de la avenida del Príncipe Asturias. Además, según el proyecto técnico que este martes aprobó la junta de gobierno como paso previo a la aprobación de la futura ordenanza reguladora, no vinculará necesariamente la restricciones al tráfico al potencial contaminante de cada vehículo y limitará su activación a los días con peores datos de calidad del aire. Tino Vaquero advirtió de que, más allá de no ajustarse a los requisitos del Ministerio para poder mantener las ayudas al transporte público, esa zona de bajas emisiones no se ajustará a la ley y criticó que, por ejemplo, en El Lauredal luzca ya desde hace tiempo una señal de Zona de Bajas Emisiones que hace referencia a una limitación de accesos vinculada al tipo de pegatina de cada vehículo que no existe como tal. «Esta señal miente y engaña a los vecinos, como hace el concejal de Tráfico con todo lo relacionado con esa zona de bajas emisiones. Si no les gusta la de La Calzada, porque tengan algún compromiso electoral que les impide hacerla ahí, que la hagan en otro sitio de Gijón, pero que cumplan con lo que marca la ley», instó.

Remarcó que «los únicos responsables de que los gijoneses vayan a dejar de tener descuentos en EMTUSA son la alcaldesa y el concejal Pelayo Barcia», de quien pidió su dimisión o cese.