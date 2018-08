El Pleno sobre el 'caso Enredadera' «mostrará que nada hubo y nada hay»

Carmen Moriyón se mostró ayer convencida de que el Pleno extraordinario sobre el 'caso Enredadera' convocado para hoy servirá para «demostrar que nada hay, nada hubo y que lo que hay está a disposición de los concejales y de los jueces». Aseguró que en él «el equipo de gobierno no va a defenderse ni a defender a la alcaldesa. Lo que vamos a defender es la honorabilidad y la ley dentro del Ayuntamiento de Gijón». Y añadió que la oposición «pidió un Pleno y lo aceptamos desde el primer minuto para que no haya ninguna sombra».

La sesión dará comienzo a las diez de la mañana, con un orden del día que consta de dos puntos. El primero es la «comparecencia del gobierno municipal para dar información acerca del llamado 'caso Enredadera'», con diez minutos para la intervención inicial del compareciente; cinco para las de cada uno de los portavoces de la oposición y cinco para la intervención de cierre de quien hable en nombre del equipo de gobierno. En la junta de portavoces celebrada la semana pasada PSOE, Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciudadanos reclamaron que quien intervenga para dar explicaciones sea la propia alcaldesa «y que no delegue en ningún concejal», para lo que argumentaron que «a quien se refieren las escuchas recogidas en el sumario es a los máximos responsables políticos del partido que ella preside en Gijón y que aspira a presidir a escala regional».

Moriyón, quien como convocante del Pleno tenía la última palabra para la elaboración del orden del día, justificó esta semana que en el punto se hable de una comparecencia «del gobierno» y no de la alcaldesa, ya que «no es una sola persona la que debe hacerlo, sino varias», dando a entender que diferentes ediles de Foro podrían hablar de sus correspondientes departamentos. La oposición ha dejado claro que si no les convence el formato y la regidora no da las explicaciones «políticas» que le exigen, «seguirá abierta» la posibilidad de convocar por su cuenta un nuevo Pleno extraordinario en el que tendrían capacidad para fijar el orden del día.

Comisión no permanente

El segundo punto es menos polémico, pero tendrá un recorrido más largo en el tiempo. Se trata de la creación de una comisión no permanente para analizar la vinculación del Ayuntamiento con el 'caso Enredadera'. En ella se podría pedir la comparecencia de funcionarios y trabajadores municipales, «para que expliquen quiénes les dieron indicaciones, si es que las hubo, para reunirse con empresas y con qué fin». Según explicaba la oposición tras la junta de portavoces, «se trata de saber si hay conseguidores políticos y no solo si no lograron sus objetivos, sino si lo intentaron». Cada grupo tendrá cuatro minutos para fijar posición sobre este punto, antes de votar si se crea o no la comisión. Salvo sorpresa, saldrá adelante.