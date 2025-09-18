El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un coche híbrido de la Policía Local, frente a la nueva sede de la jefatura. J. C. Román

La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»

El contrato de alquiler de 2021 obligaba a suministrar solo vehículos enchufables, pero «la experiencia ha constatado esa tecnología no es satisfactoria» para la necesaria «reacción rápida» de los coches patrulla

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:02

Mientras en áreas como la del transporte público de viajeros y la limpieza urbana se avanza en la electrificación de flotas –en 2026 EMTUSA ... comprará cinco autobuses eléctricos más y otros cinco híbridos y Emulsa lleva tiempo apostando por este tipo de motores–, la Policía Local de Gijón opta por el camino contrario en el nuevo contrato para el alquiler de vehículos para los próximos cinco años. Y lo hace apelando a razones de operatividad que ya habían sido puestas de manifiesto por la plantilla y los sindicatos. «Es de sentido común», apuntan por ejemplo desde el Sipla, que considera que «quizás cuando la tecnología sea un poco mejor se pueda trabajar con coches totalmente eléctricos o híbridos, pero ahora mismo no es viable».

