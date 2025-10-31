El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Andrés Ruiz y Álvaro Queipo, en la clausura del congreso del PP de Gijón en el que Ruiz resultó elegido presidente local. Arnaldo García

El PP de Asturias asegura que el congreso de Gijón se celebró con «absoluta observancia y respeto de los estatutos y reglamentos internos del partido»

La formación presidida por Álvaro Queipo destaca que «no se presentó impugnación alguna en los plazos establecidos por los estatutos del partido y sus reglamentos»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:59

El Partido Popular de Asturias ha salido al paso de información adelantada por EL COMERCIO este viernes, en la que se hace eco de una demanda judicial interpuesta por afiliados de Gijón por presuntas irregularidades cometidas durante el congreso local de la formación, celebrado en febrero y en el que resultó elegido presidente el diputado autonómico Andrés Ruiz.

En un escueto comunicado, el PP asegura que «el congreso se celebró con absoluta observancia y respeto de los estatutos y reglamentos internos del partido». Asimismo, la formación manifiesta que en dicha cita congresual «se garantizó la democracia interna del partido, con la máxima participación de la afiliación del Partido Popular de Gijón, habiendo sido reconocido su resultado públicamente por ambos candidatos al término del mismo».

Desde la formación presidida por Álvaro Queipo también exponen que «no se presentó impugnación alguna, ni antes de la celebración del congreso, ni durante, ni después del mismo en los plazos establecidos por los estatutos del partido y sus reglamentos, para la presentación de impugnaciones».

