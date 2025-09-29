El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La diputada de EH Bildu, durante una intervención en el Congreso de los Diputados. EFE

El PP de Gijón rechaza la presencia de una diputada de EH Bildu en un acto político en el Museo del Ferrocarril

Mertxe Aizpurua será ponente en una mesa redonda organizada por Somos Asturies y la diputada autonómica Covadonga Tomé bajo el título 'Parar a la extrema derecha'

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:27

El secretario general del PP de Gijón, David Cuesta, manifestó este lunes el rechazo de su partido a la presencia de la diputada Mertxe Aizpurua, ... de EH Bildu, en un acto político organizado por la diputada autonómica asturiana Covadonga Tomé y por Somos Asturies en el Museo del Ferrocarril. «Supone una grave ofensa a la dignidad de las víctimas del terrorismo y de sus familiares», señala Cuesta. Aizpurua será este martes una de las ponentes en la mesa redonda 'Parar a la extrema derecha', encabezada por Tomé y en la que también participarán el diputado Gerardo Pisarello (Comuns) y el profesor de Lingüística de la Universidad de Oviedo Enrique del Teso.

