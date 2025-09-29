El PP de Gijón rechaza la presencia de una diputada de EH Bildu en un acto político en el Museo del Ferrocarril

El secretario general del PP de Gijón, David Cuesta, manifestó este lunes el rechazo de su partido a la presencia de la diputada Mertxe Aizpurua, ... de EH Bildu, en un acto político organizado por la diputada autonómica asturiana Covadonga Tomé y por Somos Asturies en el Museo del Ferrocarril. «Supone una grave ofensa a la dignidad de las víctimas del terrorismo y de sus familiares», señala Cuesta. Aizpurua será este martes una de las ponentes en la mesa redonda 'Parar a la extrema derecha', encabezada por Tomé y en la que también participarán el diputado Gerardo Pisarello (Comuns) y el profesor de Lingüística de la Universidad de Oviedo Enrique del Teso.

«Resulta inaceptable que se normalice la participación en cualquier debate político de alguien que ni siquiera ha mostrado el más mínimo arrepentimiento por haber justificado el terrorismo», señaló el secretario general de los populares gijoneses, quien señaló que la diputada de EH Bildu «fue condenada por apología del terrorismo cuando desde una publicación de la que era responsable editorial justificaba los asesinatos a sangre fría de ETA y en su etapa como directora del diario Egin llegó a mofarse de José Antonio Ortega Lara tras su liberación después de haber permanecido 532 días secuestrado por ETA en un zulo en condiciones inhumanas».

Ampliar El secretario general del PP de Gijón, David Cuesta. E. C.

En referencia al título y temática de la mesa redonda, David Cuesta asegura que Mertxe Aizpurua «nunca ha combatido a la 'extrema derecha', como se pretende hacer creer con la organización de este acto, sino a los demócratas que no se doblegaban ante el terror». Y preguntó, toda vez que Covadonga Tomé fue candidata autonómica bajo esas siglas, si la portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, «comparte la decisión de dar voz a una figura con semejante trayectoria y se siente representada por la señora Aizpurua». También si «considera que este es el tipo de referentes políticos que debemos ofrecer a la juventud gijonesa. ¿O es que para algunos la memoria histórica se detiene en 1975 y después empieza una preocupante amnesia democrática que prefiere olvidar a quienes defendieron la libertad y la democracia frente a la barbarie del terrorismo?».

«Tomé no es de Podemos»

Tras estas declaraciones, Olaya Suárez recordó que «la diputada Tomé, organizadora de este acto, no tiene nada que ver con Podemos, sino que es una tránsfuga que mantiene su acta en la Junta para hacerse con los recursos y la capacidad de acción institucional que le corresponde a mi organización política por los resultados obtenidos en mayo de 2023». Remarcó en este sentido que «no hay ninguna relación ni somos, en ningún caso, responsables de sus acciones o declaraciones, puesto que estas solo la representan a ella misma».

La portavoz de Podemos señaló por otra parte que «el pasado sábado se cumplieron 50 años de las últimas ejecuciones de la dictadura franquista que tanto añoran miembros del Partido Popular y sus socios preferentes, y no escucho a nadie del PP condenar abiertamente los crímenes terroristas cometidos en la dictadura por sus antecesores», cuando sin embargo, «sí escuché a la propia Mertxe Aizpurua pedir perdón en el Congreso a las víctimas del terrorismo de ETA». Añadió que EH Bildu «mal que les pese a algunos, es un partido democrático y está legitimado por nuestro ordenamiento jurídico para estar en las instituciones de nuestro país. El único partido condenado por un tribunal en este país es el Partido Popular».