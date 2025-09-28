El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
230 personas degustan el delicioso cordero a la estaca. Paloma Ucha.
Fiestas en Gijón

Procesión, corderada y mucha música para dspedir las fiestas de San Miguel en Serín, Castiello y Pumarín

Una misa con la asistencia de la alcaldesa, 230 personas degustando cordero a la estaca, sesión vermú musical y conciertos protagonizaron los actos del domingo

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:34

Los festejos parroquiales de Castiello en honor a San Miguel reunieron, al mediodía, a 230 personas en torno a la corderada a la estaca que los organizadores cocinaron en el prau de la fiesta y que sirvió para disfrutar de la jornada dominical. La sesión vermú estuvo amenizada por el grupo Son el Carmen. La jornada había arrancado antes, con una misa a la 13 horas, seguida de la procesión por el camposanto. Fueron muchos asistentes los que alargaron la comida hasta bien entrada la tarde.

Carmen Moriyón durante la procesión por SanMiguel, en Serín. Paloma Ucha.
Imagen - Carmen Moriyón durante la procesión por SanMiguel, en Serín.

Por su parte, la iglesia de Serín acogió a numerosos vecinos de la parroquia que no quisieron faltar a la tradicional misa y a la procesión por las fiestas de San Miguel. También estuvo presente la alcaldesa, Carmen Moriyón y la concejala de Hacienda, María Mitre. Después, los asistentes completaron la jornada de homenaje a su patrón «con una comida de confraternización en el salón parroquial organizada por la Asociación de Vecinos 'San Miguel' en la que disfrutamos muchísimo», comentó su presidente José Luis Fernández.

Pumarín despidió sus fiestas patronales por San Miguel con varios conciertos durante la jornada. La cantante Mercedes Ben Salah fue la encargada de amenizar la sesión vermú que arrancó a las 13 horas. Un entregado público cantó sus canciones y se animó a bailar los temas de esta artista asturiana. A las seis de la tarde, la Agrupación Artística Gijonesa actuó para los vecinos del barrio que dieron por finalizadas las festividades con la actuación de la orquesta Pasito Show y un dj.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  2. 2 Fallece un hombre y un menor resulta herido en un accidente de tráfico en Langreo
  3. 3 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  4. 4 La Corredoria, en Oviedo, estrena su rastro con el objetivo de convertirse en «el mercadillo de Asturias»
  5. 5

    De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo
  6. 6

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  7. 7

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  8. 8

    El Estado tendrá que pagar 674 millones en descuentos si mantiene el peaje del Huerna
  9. 9

    Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo de Gijón: «El próximo verano se podrá disfrutar de la playa verde de El Rinconín»
  10. 10 La mejor vaca frisona de España es asturiana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Procesión, corderada y mucha música para dspedir las fiestas de San Miguel en Serín, Castiello y Pumarín

Procesión, corderada y mucha música para dspedir las fiestas de San Miguel en Serín, Castiello y Pumarín