Procesión, corderada y mucha música para dspedir las fiestas de San Miguel en Serín, Castiello y Pumarín

Jana Suárez Gijón Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:34

Los festejos parroquiales de Castiello en honor a San Miguel reunieron, al mediodía, a 230 personas en torno a la corderada a la estaca que los organizadores cocinaron en el prau de la fiesta y que sirvió para disfrutar de la jornada dominical. La sesión vermú estuvo amenizada por el grupo Son el Carmen. La jornada había arrancado antes, con una misa a la 13 horas, seguida de la procesión por el camposanto. Fueron muchos asistentes los que alargaron la comida hasta bien entrada la tarde.

Ampliar Carmen Moriyón durante la procesión por SanMiguel, en Serín. Paloma Ucha.

Por su parte, la iglesia de Serín acogió a numerosos vecinos de la parroquia que no quisieron faltar a la tradicional misa y a la procesión por las fiestas de San Miguel. También estuvo presente la alcaldesa, Carmen Moriyón y la concejala de Hacienda, María Mitre. Después, los asistentes completaron la jornada de homenaje a su patrón «con una comida de confraternización en el salón parroquial organizada por la Asociación de Vecinos 'San Miguel' en la que disfrutamos muchísimo», comentó su presidente José Luis Fernández.

Pumarín despidió sus fiestas patronales por San Miguel con varios conciertos durante la jornada. La cantante Mercedes Ben Salah fue la encargada de amenizar la sesión vermú que arrancó a las 13 horas. Un entregado público cantó sus canciones y se animó a bailar los temas de esta artista asturiana. A las seis de la tarde, la Agrupación Artística Gijonesa actuó para los vecinos del barrio que dieron por finalizadas las festividades con la actuación de la orquesta Pasito Show y un dj.