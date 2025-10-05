Miles de personas unen sus voces en Gijón contra el «genocidio intolerable» en Gaza Reivindican «la defensa de la legalidad internacional» y piden «el reconocimiento del estado palestino»

Domingo, 5 de octubre 2025, 12:47 | Actualizado 13:08h. Comenta Compartir

Miles de personas participan este domingo en una protesta en Gijón para mostrar su apoyo al pueblo palestino tras el «genocidio» que está cometiendo Israel en territorio gazatí.

La protesta, convocada por la Plataforma Solidaria Asturies con Palestina, coincide con un fin de semana de manifestaciones similares en casi 70 ciudades de toda España. La manifestación ha partido a las 12.30 horas de la plaza del Humedal y a ella han acudido, además, representantes políticos. De hecho, desde la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) lanzaron un mensaje para animar a la ciudadanía a participar en la marcha bautizada 'Viva Palestina libre'.

Ampliar

Los socialistas consideran «intolerable» el «genocidio» que el estado de Israel está llevando a cabo contra la población de Palestina, y cree que es el momento de que «todos los asturianos y asturianas unan sus voces para exigir en las calles el fin de los ataques indiscriminados contra el pueblo palestino, reivindicar la defensa de la legalidad internacional y defender el reconocimiento del estado palestino».

Temas

Gijón

Palestina

Israel

Gaza