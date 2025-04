El PSOE de Gijón considera «papel mojado» el informe municipal sobre la cesión de los terrenos del Puerto

El PSOE de Gijón considera «papel mojado» el informe de la secretaría municipal que afirma que si el Puerto no concluye la cesión gratuita de ... la franja litoral de Naval Gijón estaría incurriendo en un incumplimiento de contrato, como publica este jueves en exclusiva EL COMERCIO. El edil socialista José Ramón Tuero afirmó esta mañana que recibieron el informe el miércoles «a última hora, con nocturnidad, quince días después de haberlo pedido». «Tras nuestro análisis jurídico, es poco más que papel mojado. Es una prueba más de cuándo Moriyón está en apuros, se encarga un traje de medida. No es la primera vez que lo hace», manifestó.

Tuero acusó al gobierno local de empeñarse «en maniobras de distracción y embarrar el campo con medias verdades y mentiras». Aseguró que «esta compraventa, esta cesión y toda esta operación de Naval Gijón tiene más sombras que luces». «No en vano, fue una negociación absolutamente personal de Carmen Moriyón con Laureano Lourido, en el que cada día hay más lagunas que despejar», añadió.

La «única verdad» en toda esta polémica, según Tuero, es que en el terreno de Naval Gijón «va a haber paseo, por mucho que a la alcaldesa le escueza, tanto si es de la Autoridad Portuaria como del Ayuntamiento». «Para el Puerto de Gijón es imprescindible poder mantener el acceso a la lamina de agua y por eso la presidenta está dispuesta a hacer ese paseo cuanto antes», afirmó Tuero.

El concejal del PSOE compareció tras participar en la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente del Ayuntamiento y aseguró que, respecto al proyecto de Naval Azul, «efectivamente no hay ni plan especial, ni proyecto de urbanización, y lo único que han hecho es meter la máquina, hacer la foto con los dos operarios para limpiarla y mantener una parcela que es municipal, mientras que otras parcelas municipales ni las limpian». Tuero pidió a la alcaldesa que «deje de enredar, que se ponga a trabajar y a hacer ese plan especial, ese proyecto de urbanización y que trabaje con lealtad institucional».

José Ramón Tuero insistió en la postura del PSOE gijonés de que la cesión de la franja litoral no forma parte de la operación de compraventa de los terrenos de Naval Gijón y que la Autoridad Portuaria es la que tiene la última palabra para llevarla a cabo y que los informes favorables «autorizan a ceder pero no obligan». «Yo puedo pedir una licencia de obras, para hacer una obra en casa o fuera, me la da el Ayuntamiento, pero luego no hago la obra. No pasa nada, no me obliga a hacer la obra. No es vinculante este informe de patrimonio del Estado, lo que sí es verdad, que sí dice que se puede ceder», argumentó. «Quien decide si se cede será el consejo de administración y a día de hoy no está cedido, no hay nada cedido. No son leales con la verdad», agregó.

Para el concejal socialista «todo es una falsa polémica» originada por Carmen Moriyón y se mostró convencido de que «la próxima semana en la reunión del consejo de administración ser verán todos los informes que sean necesarios». Alabó la postura de Nieves Roqueñí por «ese compromiso en la relación puerto y ciudad, que ha conseguido que la alcaldesa intente este sprint de hacer que hace, que es lo que hace Moriyón, postureo, ciencia ficción».

Apeló también a la «lealtad institucional» con la que deben trabajar el Gobierno local y el Puerto «porque al final creemos que es determinante y está claro que hoy la Autoridad Portuaria quiere colaborar lealmente con el Ayuntamiento para la ciudad». «Le pedimos a este gobierno que no enrede más y que deje de enfrentarse, que deje de amenazar con temas jurídicos, cuando lo que tiene que hacer es en el próximo consejo de administración hablarlo con lealtad, con sinceridad, cara a cara entre la alcaldesa y la presidenta», dijo Tuero.

En definitiva, el edil socialista calificó toda sta polémica de «estéril» porque «va a haber ese paseo público, lo hará el Ayuntamiento o lo hará la Autoridad Portuaria». «Cuando hoy la Autoridad Portuguesa dice que lo van a hacer ellos, desde la Punta Liquerique hasta Aboño o en este caso, hablamos de Gijón, hasta el nuevo puerto deportivo de Marina Yates, lo van a hacer más rápido y va a ser gratis para los gijoneses porque el Ayuntamiento no va a poner un euro». «No logro entender la polémica que hay sobre este tema», zanjó.