El PSOE de Gijón denuncia la «descoordinación absoluta» entre Foro y PP

Protesta vecinal durante la inauguración de la Capilla de San Esteban del Mar de El Natahoyo contra el traslado de los usuarios del Albergue Covadonga al barrio.

Los partidos de la oposición municipal se mostraron ayer muy críticos con la decisión de la alcaldesa, Carmen Moriyón, de «asumir personalmente» la búsqueda de una solución al traslado de los usuarios del Albergue Covadonga, mientras dura la rehabilitación del edificio. «Si algo hay que valorar es el mal trabajo de esta Alcaldía, con una descoordinación absoluta entre Foro y PP», señaló Monchu García, secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, que también acusó al gobierno local de mostrar «una despreocupación total sobre la dignidad de las personas, hasta que Moriyón oyó los gritos de los vecinos».

Para García, si la alcaldesa hubiera tenido «un mínimo de preocupación sobre este tema» se habría reunido con la REDIA –la Red de Inclusión Activa, que aglutina entidades y coordina los servicios de atención a personas sin hogar en Gijón–, «no antes de ayer, sino hace meses para planificar cómo hacer esa reforma desde el punto de vista profesional de quienes trabajan con la vulnerabilidad en mayor beneficio de las personas usuarias», apuntó.

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, consideró que «no se puede denunciar el odio y un minuto después anunciar que se cede ante él», en referencia a los argumentos que Carmen Moriyón expuso en el video que difundió en redes sociales. «Así no se protegen ni los derechos ni la dignidad de las personas más vulnerable de nuestra ciudad», afirmó para concluir que «el gobierno no está a la altura, no lo estuvo en 2011 y no lo está ahora».

Mucho más dura en sus críticas se mostró la portavoz municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco, que calificó la reacción de la alcaldesa ante la presión vecinal de «oportunista y populista». «Ahora se deshace en promesas y compromisos que veremos si cumple o no, pero lo cierto es que di antes había consensuado con Servicios Sociales esta chapuza, ahora se cubre desautorizando al concejal de PP», afirmó Álvarez Rouco, que no ahorró descalificaciones hacia la primera edil.

«Conocemos bien las artes la regidora, estábamos con los afectados en su protesta y vimos su indignación ante tanto abuso. Son conscientes de quien es esta alcaldesa de conveniencias y de cómo las gasta», argumentó. «Agobiada por las protestas corrige poniendo cara de pena y preocupación, pero cuando paren los gritos, ya veremos», añadió.

A través de un comunicado vespertino, la edil de Vox incidió en sus críticas ante lo que considera «una fractura del gobierno municipal». «La grieta en la coalición es ya una realidad», señaló. «Poco hay peor que una alcaldesa que cambia de decisión cada vez que se siente acorralada», afirmó, además de considerar al PP «perdido en su dignidad» y «agarrado a los sillones mientras desde la Alcaldía lo ningunean y desautorizan».

Por su parte, la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, compartió que «se marque una línea clara frente a los bulos, los discursos de odio y la aporofobia, que no tienen lugar en esta ciudad y no representan a El Natahoyo». «Pero lo que no puede ser es que la alcaldesa ceda ante lo que ella misma califica de odio y violencia», añadió la portavoz morada.