El PSOE pide un aparcamiento provisional en el solar de la antigua fábrica de Flex También reclama el arreglo de las deficiencias de seguridad en la salida oeste del Camino de Santiago, en Veriña

Carlos Amado Gijón Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:50

El Grupo Municipal Socialista reclamó este jueves al Gobierno local que inicie las negociaciones con la propiedad de los terrenos de la antigua nave de Flex para habilitar un aparcamiento provisional en el solar, una vez concluya el derribo del edificio. El edil socialista Tino Vaquero explicó que se trata de una reivindicación vecinal que solucionaría temporalmente el problema de estacionamiento en la zona.

En caso de que la negociación no llegue a buen puerto, el PSOE considera que el equipo de gobierno debería plantearse la posibilidad de adquirir el terreno y poder construir casi 300 viviendas, con reserva para pisos de protección pública, así como 6.000 metros cuadrados de zonas verdes.

Por otro lado, el también edil socialista José Ramón Tuero visitó este jueves las obras de adecuación ambiental de la salida oeste del Camino de Santiago para denunciar la falta de seguridad tanto para vehículos como para peatones, sobre todo en el Camín de la Cuesta, en Veriña, donde se ha instalado una plataforma única de doble sentido de circulación y velocidad máxima de 20 km por hora. «No parece una solución lógica. Es un riesgo para peatones y vehículos», señaló Tuero.

