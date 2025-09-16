El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carmen Moriyón y Jesús Martínez Salvador visitaron la nave de Flex para ver el avance de las obras. D. Arienza
La Calzada

El derribo de Flex en Gijón toma velocidad: la nave desaparecerá en noviembre

La alcaldesa y el concejal de Urbanismo visitaron una obra de demolición que tras finalizar los trabajos más delicados empezará a hacerse visible con la entrada de maquinaria pesada

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:45

El derribo de la antigua fábrica de colchones de Flex en el barrio de La Calzada, en Gijón, que dio comienzo a ... principios del verano tras años de abandono y de quejas vecinales por sus problemas de seguridad y salubridad, entra en una nueva fase en la que «el avance se va a ver con más claridad». Así lo asegura Juan Manuel Sabugo, técnico de demoliciones de la empresa Hercal, que señala que «en noviembre debería estar todo finalizado», con la nave convertida en un solar. Durante una visita a las obras de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, Sabugo explicó que las tareas realizadas hasta el momento eran más delicadas, para separar la nave de las edificaciones colindantes. «Hemos estado trabajando con un robot y de forma manual, además de con limpiezas interiores y segregación de residuos. Ahora podrá entrar la maquinaria pesada y esta fase será más rápida», indicó. Así, aunque el volumen del material ya retirado es considerable -en la zona que linda con las parcelas adyacentes el edificio tenía una zona que alcanzaba las siete plantas, de las que han desaparecido cinco-, no será hasta ahora cuando el grueso de la construcción empiece a desaparecer a la vista de la ciudadanía.

