Llegado el ecuador del mandato municipal, Jesús Martínez Salvador (Gijón, 1985), portavoz municipal y de Foro Asturias, partido mayoritario de la coalición de gobierno, repasa ... la acción del ejecutivo local, sin esquivar el enfrentamiento con el Puerto que marca la actualidad.

–Dos reuniones al más alto nivel esta semana con el Puerto para seguir igual.

–El Puerto sigue en las suyas con esa cesión de uso que se sacaron de la manga en el último mes y el Ayuntamiento defiende la posición de la ciudad, que es la cesión.

–¿A dónde nos lleva esto?

–Lo primero que hay que decir es que Naval Azul es un proyecto de no retorno, que está lanzado, es irrenunciable y camina hacia adelante. Esta polémica por la franja no va a hacer que se paralice en ningún momento. Si de algo estamos orgullosos en el gobierno municipal es de haber podido adquirir esos 35.000 metros en un tiempo récord y tener ya publicados los pliegos que rigen la licitación de la redacción del Plan Especial, que es la norma urbanística que va a ordenar ese espacio. Sin embargo, los gijoneses no van a tener que esperar a que se tramite porque las máquinas están preparadas para entrar a hacer una adecuación provisional nada más acabar la Semana Negra, algo que se puede hacer gracias a que tenemos un presupuesto aprobado que contempla una partida importante para ello.

–¿Es a ese carro al que el Puerto se quiere sumar ahora?

–El problema es que el Puerto ha cambiado de criterio en el último momento, pero esto ya se había negociado, se había pactado y se había firmado. Hay un vínculo contractual que lo que toca es cumplirlo. Para tranquilidad de todo el mundo, el desarrollo de Naval Azul tiene mucho recorrido por delante. Más allá de que el Puerto no tenga propiedad en ese ámbito, va a poder estar presente en el desarrollo de Naval Azul. Algo que Carmen Moriyón ha demostrado siempre que ha sido alcaldesa y está en el ADN de este gobierno es la capacidad para unir fuerzas y para sumar con todas las administraciones. Por supuesto que el Puerto podrá tener su espacio en Naval Azul, pero ahora lo que toca es cumplir los acuerdos y poder seguir avanzando.

–Pero el Puerto insiste en no cumplir y presentar un convenio de cesión de uso.

–Este gobierno va a defender los intereses de la ciudad hasta el último momento y sean cuáles sean las consecuencias. Si el Puerto no cumple, lógicamente solo nos quedará un camino y no nos va a temblar en ningún momento el pulso ni la mano para ir ahí.

–Si hay reclamación judicial el plan especial avanza en paralelo, ¿no?

–El Ayuntamiento ya lidera por tener más del 50% de la propiedad de ese ámbito urbanístico y el PERI no se para.

–¿Se llegó a creer en algún momento que ahí se podía practicar deporte?

–La lógica nos dice que no es el sitio más adecuado. Cualquiera que se acerque por allí en un momento de bajamar verá las condiciones en las que está esa zona. Es posible que el pasado industrial de ese entorno no permita que de manera inmediata se pudiera practicar deporte ahí. Ese uso no es tampoco por el cual se adquieren esos terrenos para desarrollar Naval Azul. Podría ser un uso complementario si el plan especial así lo decide.

–Cuando el Puerto se negó a la cesión, la alcaldesa dijo que no quería pensar en una maniobra política del PSOE.

–Hoy en día hay bastantes elementos para pensar que aquí se está maniobrando políticamente. Gijón vive un momento muy importante en el que se están desplegando grandes proyectos. El PSOE, que gobernó los primeros 32 años de democracia y protagonizó escenarios parecidos al que vivimos ahora, demostró en su último mandato que ahora no están capacitados para hacerlo y ven que este gobierno sí. Temen que si todo acaba como empieza, la ciudadanía va a tener una muy buena valoración de este gobierno. Eso es lo que el PSOE de Gijón no soporta y hace cualquier cosa, aunque vaya en contra de los intereses de la ciudad, para hacer daño al gobierno. La ciudadanía sabe que lo que están haciendo no es defender al Puerto, sino atacar a Gijón. El empeño en estos 400 escasos metros de Naval Gijón es demasiado significativo como para que todo el mundo ya se haya dado cuenta. Es una operación suicida que, por desgracia para ellos y por suerte para Gijón, llega tarde.

–Pasemos a la labor de gobierno. Haga balance de la gestión de Foro en estos dos años.

–Cualquier ciudadano, con objetividad y con imparcialidad, puede contemplar que no hay ni una sola concejalía que esté funcionando peor que en el pasado. Cojamos la que cojamos. Hemos visto recientemente cómo Hacienda cumple todas las normas de estabilidad presupuestaria. El Ayuntamiento tiene un convenio colectivo que no se pudo hacer en el pasado y una relación de puestos de trabajo actualizada. En Infraestructuras, no solo se ejecutan muchos más millones de euros de obras al año, sino que se hacen de una manera mucho mejor y se consulta a los vecinos. La zona rural está siendo protagonista de la acción de un gobierno que en el pasado se olvidó de ella. Seguridad Ciudadana ha aumentando la cobertura de Salvamento, vamos a tener una nueva comisaría de la Policía Local que se va a estrenar reciente y se ha acabado con la conflictividad laboral tanto en la Policía como en Bomberos. En Movilidad se ha recuperado la normalidad y estamos viendo estos días cómo se hace una prueba en el centro, antes de tomar una decisión que puede tener tanto calado.

–Parece que sí lo va a tener.

–Pero es mucho mejor hacer una prueba antes que hacer unas obras que luego nadie quiere echar atrás.

–Siga, que le he interrumpido.

–También se ha renovado completamente la flota de autobuses, además, algunos eléctricos. En Cultura, además de Tabacalera como proyecto estratégico, tenemos el Palacio de Residencias Artísticas y Acción Cultural y la recuperación del Arco Atlántico. La actividad cultural de Gijón ha vuelto a ser protagonista. En Relaciones Institucionales, Gijón está ahora mismo dentro de las redes de ciudades de las que formamos parte y se traen acontecimientos especiales de relevancia que tienen mucho impacto en la economía. De las competencias de la alcaldesa, no voy a hablar porque, por supuesto, están perfectamente gestionadas.

–El Centro Cultural Tabacalera es uno de los grandes proyectos del mandato.

–Y una vez más es la misma alcaldesa de Foro, la que en su día licitó las obras de consolidación del edificio y es ahora la que este verano va a licitar las obras de reforma, con 21 millones de euros de inversión para que Gijón tenga ese gran centro cultural que necesita.

–Nos queda hablar de su área, Urbanismo.

–Gracias al trabajo de los profesionales de la concejalía, estamos trabajando con una agilidad que antes no se tenía. Hemos conseguido desbloquear proyectos que llevaban años paralizados. Hemos dado respuestas a problemas importantes, como la proliferación de los pisos turísticos, a la vez que hemos buscado soluciones imaginativas para que se pueda disfrutar de la música en los locales de hostelería sin perturbar el descanso de los vecinos. La EMA está registrando datos históricos de ejecución de inversiones y el Botánico vuelve a ser el de todos. En el ámbito de los festejos, donde, con el concejal no adscrito, Óliver Suárez, hacemos un trabajo perfectamente engranado y hemos conseguido que Gijón, tan solo dos años después, vuelva a ser la ciudad referencia del Norte en el panorama musical, por la amplitud y por la variedad de sus espectáculos.

–¿Es el Plan Llave el proyecto estrella de su área?

–No hablaría de proyectos estrella, pero es cierto que hemos conseguido encontrar una solución que no se conocía en este Ayuntamiento para poder dar, sin tener que destinar ingentes cantidades de dinero, una solución a un problema que está azotando a toda la sociedad española y del que Gijón no es ajeno. Al final, dentro del tiempo que se necesita para construir, vamos a poner centenares de viviendas en el mercado para vender o alquilar a un precio asequible.

–Dentro de un mes subirá el precio del autobús por no activar la ZBE. ¿Tiene Gijón un gobierno negacionista del cambio climático como dice la oposición?

–Lo que tiene Gijón es un gobierno realista con el cambio climático, que nunca va a multar a los gijoneses por utilizar su vehículo privado en la misma zona donde el Gobierno de España está permitiendo que miles de camiones pasen todos los días. Que no cuenten con este gobierno para eso, que no vamos a ceder ni un milímetro.