El PSOE reclama crear una tasa turística en Gijón: «Es de justicia que paguen parte de los servicios»

Iván Villar Gijón Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:06

El PSOE llevará al próximo Pleno de Gijón una iniciativa para que el Ayuntamiento inicie los trámites para la creación de una tasa turística municipal que permita que quienes visitan la ciudad «contribuyan a pagar el coste de los servicios públicos». Aunque su implantación requeriría de la aprobación previa de una ley autonómica, la concejala socialista Marina Pineda recordó que el gobierno autonómico reiteró esta semana su intención de regular este tipo de impuestos, dejando su cobro en manos de los ayuntamientos, por lo que plantea empezar a trabajar ya en su futura puesta en marcha, con los pasos previos que requiere cualquier ordenanza fiscal, como la elaboración de estudios económicos y de impacto o incluso una consulta a la ciudadanía sobre la conveniencia de esta tasa. «Queremos que el Ayuntamiento se vaya anticipando para poder aprobarla cuando exista la cobertura legal del Principado», apuntó Pineda.

La edil recordó que, según los últimos datos oficiales, Gijón recibe 1,8 millones de turistas al año, lo que conlleva más residuos, más consumo de agua, más presencia policial, más saturación del tráfico… «Nos parece una cuestión de pura lógica, y de pura justicia, distribuir las cargas y que los turistas también ayuden a pagar los servicios públicos», indicó Pineda, quien recordó que este tipo de tasas están más que extendidas tanto a nivel nacional como europeo. Puso como ejemplo los 15,60 euros que cobra París, los 4 euros de Lisboa o los 7 euros de Cataluña, que se eleva a 11 en el caso de Barcelona, y añadió que esta misma semana se ha empezado a cobrar una tasa turística en La Coruña (un euro) y Santiago (2,5 euros), tras la aprobación de la correspondiente ley autonómica que respalda su cobro en Galicia, «donde gobierna el PP».

La concejala reiteró que «Gijón tiene un problema de ingresos» para hacer frente al coste de sus servicios públicos e indicó que «una tasa de 1,5 euros por persona y noche, que es menos de lo que cuesta un café, ya supondría 3,3 millones de euros anuales de recaudación para las arcas municipales, y sin que ello suponga ni un céntimo más de presión fiscal para los gijoneses». Descartó además que la medida pueda tener incidencia en la afluencia de visitantes a la ciudad. «Solo les pedimos una pequeñísima contribución. Y la práctica totalidad de países del sur de Europa tienen este tipo de tasas, sin que el número de turistas disminuya. Sigue aumentando año tras año».

La vicealcaldesa, concejala de Economía, Empleo y Turismo y portavoz municipal del PP, Ángela Pumariega, manifestó este fin de semana su rechazo a la implantación de esta figura impositiva y abogó por que el Principado cree una bolsa de financiación para ayudar a los ayuntamientos. «Cobrar una tasa turística por municipio no tiene sentido. Dejar esta decisión en manos de cada ayuntamiento es una medida que genera división, incertidumbre y no garantiza una gestión eficiente del turismo en toda la región», señaló.

