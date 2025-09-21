El Puerto de Gijón descarta un arreglo provisional de los terrenos de Jove para su uso por los clubes

La Autoridad Portuaria de Gijón no tiene en sus planes acometer un acondicionamiento provisional de los terrenos de su propiedad en la parroquia de Jove ... que permitiera su uso a los clubes deportivos de la zona oeste en paralelo al proceso de cesión de los mismos al Ayuntamiento de Gijón al que se comprometió su presidenta, Nieves Roqueñí.

Así lo manifestó la exconsejera socialista ayer, en El Arbeyal, donde representó por primera vez al Puerto en el acto de conmemoración del 88 aniversario de la evacuación de los 1.200 niños que partieron rumbo a la antigua URSS desde el puerto de El Musel huyendo de los horrores de la Guerra Civil. «Las soluciones provisionales, yo creo que no son soluciones», dijo Roqueñí acerca de esta posibilidad.

Respecto al inicio de los contactos entre el Puerto y el Ayuntamiento para negociar la futura cesión de la parte de los terrenos que se ciña al uso deportivo, Nieves Roqueñí confirmó que «de momento», estos no se habían producido. «Tenemos mucho que hacer y estamos a otras cosas, pero nuestra intención es la que ya manifesté y en esa línea es en la que vamos a trabajar», aseguró la presidenta de El Musel, en referencia al anuncio de su «total disposición» a la cesión gratuita al Ayuntamiento gijonés que realizó el pasado martes durante la presentación de una jornada deportiva en el Club Natación Santa Olaya a preguntas de los periodistas.

El posicionamiento de Nieves Roqueñí se produjo una semana después de que el Pleno aprobara una iniciativa conjunta de Izquierda Unida y Podemos en la que se instaba al gobierno municipal a negociar con el Puerto la adquisición de esos terrenos, tanto para atender la demanda histórica de instalaciones deportivas por parte de los clubes de la zona oeste, como para paliar también la escasez de vivienda social. En ese momento, el portavoz de la junta de gobierno, Jesús Martínez Salvador consideró «interesante» la posibilidad de aprovechar estos suelos para la construcción de vivienda protegida y nuevas instalaciones deportivas, si bien descartó pagar los 1,5 millones de euros por los que el Puerto los tenía tasados. El gobierno aseguró que aspiraba a la gratuidad o, en cualquier caso, a una importante rebaja teniendo en cuenta el «interés social» del destino que se le va a dar a ese suelo.

La alcaldesa Carmen Moriyón transmitió por escrito a Nieves Roqueñí, a través de una carta, el contenido de la proposición plenaria aprobada por unanimidad, en ausencia de Vox, y también la emplazó a fijar las bases sobre las que entiende que ambas administraciones deben empezar a hablar.

Tras conocer la intención de la presidenta del Puerto de acceder a dicha cesión, el gobierno local mostró su disposición «a alcanzar consensos a través de la colaboración y la lealtad institucional». «Buscaremos sentarnos a la mayor brevedad posible para tramitar cuanto antes una operación que beneficia a Gijón y a la zona oeste», dijo su portavoz, Jesús Martínez Salvador.

Sin embargo, los tiempos portuarios no parecen ir a la misma velocidad que los municipales y todo apunta a que no habrá acercamiento entre las partes hasta que Nieves Roqueñí y Carmen Moriyón se vuelvan a sentar en la mesa del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, cuya próxima reunión se producirá «a finales de este mes o principios de octubre», como han señalado fuentes portuarias.

Como en el caso de la operación de compraventa de los terrenos de Naval Gijón por el Consistorio, será el órgano de gobierno del Puerto el que marque el camino a seguir. La propia Roqueñí ya adelantó que al tratarse de una cesión para un fin social lo convierte en un procedimiento «fácil», a lo que añadió que «teniendo la decisión o la voluntad de hacerlo» lo convertía aún en «más fácil», que con la polémica por la franja de Naval Gijón tan reciente hace pensar que en esa ocasión no hubo esto último.