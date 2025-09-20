El Puerto de Gijón necesita una nueva tasación del suelo de Jove para tramitar la cesión al Ayuntamiento

La Autoridad Portuaria de Gijón está dispuesta ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos destinados al uso deportivo de las parcelas que son de su propiedad ... en el barrio de Jove, tal y como afirmó esta semana su presidenta Nieves Roqueñí, después de que el Pleno instara al gobierno local a negociar su adquisición. Pero lo primero que tendrá que hacer la dirección de El Musel será encargar una nueva tasación que actualice el valor de esos terrenos, puesto que los 1,5 millones que el Puerto ha incluido en sus presupuestos de 2026 a cuenta de su posible venta es un precio obsoleto, tal y como y demuestra la última auditoria de Puertos del Estado, firmada en junio de este año y presentada al consejo de administración en julio.

El informe elaborado por el organismo estatal, a cuenta de la obligada vigilancia de las cuentas de El Musel por el crédito concedido para las obras de ampliación y que recoge el estudio de las cuentas del Puerto durante el último semestre de 2024, señala que la tasación de los terrenos del Puerto en Jove que aporta la Autoridad Portuaria establece un valor de 1.572.856,67 euros. Esta tasación tiene fecha de 12 de marzo de 2024 y, por tanto, a los seis meses quedó sin efecto, debido a la finalización del plazo de medio año desde su realización. Dejó de tener vigencia el 12 de septiembre de 2024.

De hecho, la no enajenación de estos terrenos en el ejercicio 2024 es la única pega que la auditoria incluyó en sus conclusiones y en la que fijó, como publicó EL COMERCIO, en 269 millones de euros la deuda de El Musel a 31 de diciembre de 2024 pendiente de pago por los créditos de la ampliación. El Puerto debe a Puertos del Estado 153.750.000 euros y un total de 115.921.000 euros al Banco Europeo de Inversiones.

Los terrenos propiedad de la Autoridad Portuaria en Jove comprenden tres parcelas, con una superficie total de 16.102 metros cuatros. La primera , situada en la calle de Francisco Eiriz, número 1, es la que ocupan las instalaciones deportivas, actualmente en desuso. La segunda, situada en el número 3 de la misma calle, tiene una superficie de 1.834 metros cuadrados y es donde se encuentran unos locales que estuvieron cedidos a la Asociación de Vecinos 'Santa Cruz' de Jove hasta su traslado en 2017 a su actual sede. La tercera parcela está en el número 5 de Francisco Eiriz y tiene una superficie de 2.815 metros cuadrados.

Estos terrenos los compró la Junta de Obras y Servicios del Puerto de Gijón-El Musel (actual Autoridad Portuaria) en abril de 1956. Entre 1978 y 1984 sobre una parcela propiedad de El Musel en la calle Francisco Eiriz se construyeron un campo de fútbol, una pista de tenis, un frontón y un edificio de vestuarios, obras a las que se destinaron casi diez millones de pesetas (60.000 euros) procedentes del fondo para fines sociales de la Autoridad Portuaria. En diciembre de 1999 fueron desafectados del dominio público portuario estatal y constan como un bien patrimonial de El Musel.