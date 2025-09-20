El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del campo de fútbol situado en los terrenos propiedad del Puerto en Jove, con la iglesia de la Santa Cruz al fondo. Juan Carlos Román

El Puerto de Gijón necesita una nueva tasación del suelo de Jove para tramitar la cesión al Ayuntamiento

La vigencia de la última valoración de 1,5 millones finalizó en septiembre de 2024, como consta en la auditoria de Puertos del Estado firmada en junio

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:49

La Autoridad Portuaria de Gijón está dispuesta ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos destinados al uso deportivo de las parcelas que son de su propiedad ... en el barrio de Jove, tal y como afirmó esta semana su presidenta Nieves Roqueñí, después de que el Pleno instara al gobierno local a negociar su adquisición. Pero lo primero que tendrá que hacer la dirección de El Musel será encargar una nueva tasación que actualice el valor de esos terrenos, puesto que los 1,5 millones que el Puerto ha incluido en sus presupuestos de 2026 a cuenta de su posible venta es un precio obsoleto, tal y como y demuestra la última auditoria de Puertos del Estado, firmada en junio de este año y presentada al consejo de administración en julio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3 Asturias, en riesgo por lluvias y tormentas a las puertas del otoño
  4. 4

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos
  5. 5

    Cazas de la OTAN sobrevuelan Polonia para evitar más incursiones de drones rusos
  6. 6 Omar Montes se alza como el plato fuerte de la noche en Oviedo
  7. 7 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  8. 8

    Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Escucho un tono al que soy alérgico»
  9. 9 María Pérez, cuatro veces campeona mundial
  10. 10 Almería 2 - 1 Sporting de Gijón | El árbitro desquicia al Sporting en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Puerto de Gijón necesita una nueva tasación del suelo de Jove para tramitar la cesión al Ayuntamiento

El Puerto de Gijón necesita una nueva tasación del suelo de Jove para tramitar la cesión al Ayuntamiento