Camión alineado con el ocle amontonado en la arena para su recogida anoche. G. M.

Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón

Un recolector de Luanco, José Artime, aprovechó la acumulación de algas de arribazón junto a la Rampla. «Hay que estar ahí cuando la mar lo tira», dice

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:48

Fue un trabajo 'sencillo'. Un recolector de Luanco, José Artime, aprovechó la noche del miércoles, las horas de bajamar, para recoger hasta 30 toneladas de ocle apiladas en torno a la Rampla de la playa de San Lorenzo de Gijón, entre las escaleras 1 y 3. A media mañana, un tractor de Emulsa ya había realizado una recogida para despejar el arenal. Sin embargo, era tal la manta de algas de arribazón que dejaron las olas que aún quedaba un suculento, y rentable, botín.

«Pillamos unas 25.000 o 30.000 kilos, dos camiones enteros. Lo hicimos desde las once noche a la una de la mañana. Esto va para el interés comercial de las industrias que se dedican a transformar las algas para sacarle el 'agar' para industria farmacéutica y cosmética. Hay tres o cuatro y después cada laboratorio lo utiliza para su interés. Aquí donde más mando es para una en Burgos», explica Artime.

La excavadora carga anoche ocle acumulado junto a la escalera 2 de San Lorenzo en una recogida organizada por un recolector de Luanco. Debajo, estado en que estaba el arenal por la mañana. G. M.
Imagen principal - La excavadora carga anoche ocle acumulado junto a la escalera 2 de San Lorenzo en una recogida organizada por un recolector de Luanco. Debajo, estado en que estaba el arenal por la mañana.
Imagen secundaria 1 - La excavadora carga anoche ocle acumulado junto a la escalera 2 de San Lorenzo en una recogida organizada por un recolector de Luanco. Debajo, estado en que estaba el arenal por la mañana.
Imagen secundaria 2 - La excavadora carga anoche ocle acumulado junto a la escalera 2 de San Lorenzo en una recogida organizada por un recolector de Luanco. Debajo, estado en que estaba el arenal por la mañana.

Recuerda Artime que hay dos tipos de producto: el que arrancan buceadores del 1 julio al 30 septiembre, que se paga en torno a los 3 euros. Y este de las playas, que se paga a 1, o 1,20 euros en seco. «Yo lo cogí mojado y al secar pierde el 12, o 15%.», precisa.

Los operarios de Emulsa terminaron de limpiar la playa de San Lorenzo este jueves por la mañana.

El arranque del verano, recuerda, está legislado, lo que llega playas en cambio está liberado. «Me dedico a esto desde los años ochenta. Este llevaré 200.000 kilos recogidos en toda Asturias, sobre todo Gozón y Gijón. Siempre andamos esa cifra y al final del año acabamos haciendo el millón de kilos, entre un sitio y otro y otro. Ahora bien, hay que estar ahí cuando lo hay. Y estar rápido. Sabemos además por donde sale por las costumbres de la mar», ilustra Artime.

