La renta social recibió en cuatro días la mitad de solicitudes que en todo 2017 El Ateneo de La Calzada vivió ayer una jornada tranquila, tras el ajetreo de esta semana. / JOAQUÍN PAÑEDA La primera semana del plazo se cierra con 2.609 peticiones, que ya superan al número de beneficiarios de la primera convocatoria I. VILLAR GIJÓN. Domingo, 11 noviembre 2018, 04:02

Entre el martes y el viernes el Ayuntamiento tramitó 2.609 solicitudes para la renta social municipal, que equivalen a un 70% de las 3.711 que se recibieron durante los dos meses que estuvo abierto el plazo de la primera convocatoria (desde el 29 de mayo hasta el 31 de julio) y el 55% de las 4.715 que se contaron en todo 2017, con una segunda convocatoria en noviembre para la que hubo 1.004 peticiones.

En el primer día de tramitación ya hubo una importante avalancha de solicitantes, que obligó incluso a retrasar la hora de cierre de la oficina de atención ciudadana del Ateneo de La Calzada, algo que sería necesario hacer también en otros centros municipales a lo largo de las siguientes jornadas. Cuando se bajó definitivamente la persiana, sobre la mesa había ya 701 peticiones, cifra que casi duplicaba a la de la primera jornada de la convocatoria de mayo de 2017 (366).

Al día siguiente las colas no solo no se redujeron, sino que aumentaron todavía más. Se tramitaron 937 solicitudes -un 33% más que la jornada anterior-, con lo que al cierre de los centros municipales el miércoles la cifra total de peticiones alcanzaba ya las 1.638. En la primera convocatoria la suma de las primeras 48 horas eran 792, por lo que el incremento a esas alturas era ya del 106%, que es más del doble. El jueves las cifras se moderaron ligeramente, con 560 nuevos expedientes. Y el viernes el número de solicitantes se redujo a 411, para hacer el total ya mencionado de 2.609 solicitudes. El Ayuntamiento no ha facilitado los datos de ayer sábado, con tres centros municipales abiertos por la mañana en los que se reforzó la dotación de personal para gestionar todos los documentos de estos días y los que se pudieran recibir en esas horas, aunque la jornada finalmente fue muy tranquila.

En La Calzada, más demanda

El Ateneo de La Calzada es el que más solicitudes de renta social ha recibido estos primeros días, con 585. Le siguen el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur, con 486, y el de El Llano, con 412. Ya muy por debajo se sitúan las oficinas de atención ciudadana de la Casa Rosada (254) y El Coto (245), las de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (240), y las de La Arena (191) y la Antigua Pescadería (172). A través de internet se tramitaron 24 solicitudes.

Las 2.609 peticiones que hay sobre la mesa superan ya ampliamente el número de solicitudes aprobadas en la primera convocatoria del año pasado, dotada con 3,8 millones de euros que solo alcanzaron para unas 1.800 personas -el resto de solicitantes que cumplían las condiciones pasaron automáticamente a disfrutar de los fondos de la segunda convocatoria-. En esta ocasión los fondos disponibles son 500.000 euros con cargo al presupuesto de 2018 y 1,3 millones más con cargo al de 2019, si existe la oportuna dotación presupuestaria. Como en las anteriores ocasiones, si el número de ayudas aprobadas supera el crédito, se concederán siguiendo el orden de presentación de la solicitud en el registro.

Esta semana también se ha abierto el plazo para solicitar ayudas para el pago de las facturas de energía del domicilio habitual (luz y gas), que también están teniendo una alta demanda. «Han experimentado un incremento importante, posiblemente por el aumento de la cuantía de 350 a 500 euros», destacó la concejala de Bienestar Social, Eva Illán. En cuatro días se han recibido 1.597 solicitudes, que equivalen a un 62% de las 2.568 tramitadas en los dos meses que estuvo abierta la convocatoria del año pasado. El martes fue el día de más actividad, con 489.

Eva Illán agradeció ayer «el enorme esfuerzo y dedicación del personal municipal, que ha demostrado una gran entrega y profesionalidad en la gestión de estas ayudas».