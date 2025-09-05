«Esta es mi segunda casa, la de un club de barrio. Seré socia hasta que muera» Sara Lolo, excapitana del Telecable, abre las celebraciones del Santa Olaya con un emotivo y aplaudido pregón

Jana Suárez Gijón Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:03

Sara Lolo ejerció ayer de capitana de las fiestas sociales del Club Natación Santa Olaya. No pudo dirigir mejor, como hizo durante más de dos décadas sobre el terreno de juego, al numeroso público de la entidad que no paró de aplaudir su pregón, plagado de recuerdos de su niñez en el club.

«Fui socia desde que nací, por lo que considero el Santa Olaya mi segunda casa. Aquí me inculcaron el amor por el deporte e incluso hice mis pinitos en natación pero no era capaz de bajar las marcas y siempre he sido muy competitiva» aseguró Lolo, quien se emocionó en varias ocasiones.

«Estoy muy contenta de poder estar aquí dando inicio a las fiestas de este año. Toda mi familia ha estado unida a este club y recuerdo cómo siempre disfruté muchísimo de los eventos que aquí se hacen», dijo. La excapitana del Telecable Hockey Gijón se retiró hace tan solo unos meses como jugadora profesional, «por lo que es aún más especial que en este momento de mi vida me llamarais para ser la pregonera», subrayó. Lolo aseguró a los olayistas que «ahora nos veremos más las caras, porque pienso venir a disfrutar de las maravillosas instalaciones y a hacer deporte, pero más relajado».

La exinternacional con la Selección se mostró muy orgullosa de sus orígenes humildes y de pertenecer al Santa Olaya, «un gran club, pero que nunca ha olvidado que es de barrio y que cuida a su gente», puntualizó Lolo.

Emocionada por el cariño mostrado por la gente, Lolo dijo que solo tenía palabras de agradecimiento para directivos, entrenadores, compañeros e incluso rivales de su prolongada carrera deportiva y cuya amistad conserva tras el paso de los años. «Solo os deseo que disfrutéis muchísimo de estas fiestas que son únicas, como lo es el Santa Olaya», finalizó.

Tras el pregón, tuvo lugar la actuación musical del grupo Eleven en la cafetería. Entre las actividades programadas para hoy destaca la esperada 'Holi Party', que tendrá lugar a las 12 horas, así como la actuación del grupo Ítaca, a partir de las 18.30 horas. Los hinchables, proyecciones de películas de Harry Potter y diversos juegos protagonizarán tres días de celebraciones, que tendrá el domingo la fiesta de la espuma. El lunes, la actuación del grupo Moriarty pondrá el colofón al programa de este año.