La cantante gijonesa Mina Longo, con una trayectoria de 43 años sobre los escenarios, será quien dé el pregón de la Semana Grande 2025 ... el viernes 8 de agosto. Conocida como 'la voz del Cantábrico', está especializada en boleros y rancheras, aunque también domina otros géneros de la música popular. Su carrera dio un vuelco en Asturias, a raíz de la pandemia, cuando se dio a conocer en las redes sociales por su implicación en numerosas iniciativas solidarias. Su talento la ha llevado a recorrer toda España y países como Francia, Alemania y México. También ha lanzado varios álbumes y participado en concursos de renombre como el Festival de Benidorm y Eurocanción 2001, donde obtuvo destacados resultados.

–¿Qué supone para Mina Longo ser elegida pregonera de las fiestas de Gijón?

–Para mí es un orgullo enorme y también una responsabilidad que me hayan elegido para ser la pregonera de mi ciudad. Estoy más que feliz y sobre todo agradecida de que hayan contado conmigo.

–¿Qué representa para usted Gijón?

–Nací de forma accidental en Colunga porque a mi padre lo destinaron allí a una obra, pero a los cinco meses ya me vine para Gijón y yo me siento de Gijón de siempre, una gijonuda. Para mí Gijón es hogar, mi infancia, mi familia, mis amigos y la gente en general . Los gijoneses tenemos fama de ser personas muy solidarias y extrovertidas que hablamos con todo el mundo y acogemos al que viene. Entonces todo eso lo llevo yo por bandera por el mundo.

–¿Puede avanzar algo de cómo será su pregón?

–Nunca llevo un guión predeterminado porque considero que si lees no contactas tanto con el público como cuando te sale del corazón. Será un pregón 100% improvisado y emotivo, algo que me salga en ese momento. Soy muy de directo, de contactar con el público, y seguro que me arrancaré a cantar algo con la plaza Mayor abarrotada para que me acompañen a los coros.

–Además de su trayectoria de más de cuatro décadas sobre los escenarios, también se ha destacado por la defensa y la difusión de la música popular.

–Sí, siempre. Cuando era muy pequeña, a los 11 años, comencé cantando solamente rancheras. Pero cuando ya tienes que abrirte al mundo llega un momento en que decides hacer todo tipo de música y ampliar el abanico para llegar al mayor número de público posible. Y yo siempre he llevado a todos los sitios donde he ido música asturiana para que conozcan nuestro folclore y nuestras canciones. Por ejemplo, no podían faltar nunca en el repertorio temas como 'La mina y el mar', 'Pescadores' y 'Cuando yo fui a Covadonga'.

–¿Está reñido lo popular con el glamour?

–Para nada. Se puede ser muy popular y cantar canciones muy asturianas y seguir teniendo el glamour. A mí me dicen que tengo elegancia y me siento glamurosa.

–¿Cuáles son sus referentes?

–Mi gran referente ha sido siempre Rocío Dúrcal, pero también tengo referentes asturianos como fue 'El Presi', Diamantina y La Pastorina. Cuando tuve que ampliar un poco el abanico del tema musical pues incorporé también a Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Paloma San Basilio. Luz Casal, Whitney Houston y Pastora Soler, que también es una grande. Tengo muchos referentes porque me empapo de todo tipo de música. También está nuestro Víctor Manuel, con el que comparto representante.

–¿Ha logrado hacer realidad todos sus sueños como cantante?

–Mi mayor sueño era ser profeta en mi tierra y llenar los teatros donde actúo y lo he cumplido.

–¿Cuales son sus próximos proyectos?

–Seguiré girando con mi tributo a Rocío Dúrcal con actuaciones en noviembre en Navia y Langreo y sacaré un disco con canciones compuestas para mí cuyo primer single saldrá en otoño o invierno.

–Mande un mensaje a los gijoneses como futura pregonera.

–No hay mejor ciudad para estar en agosto que en Gijón y el viernes día 8 espero estar a la altura desde el balcón del Ayuntamiento y les pido a mis paisanos que estén conmigo para pasar un rato muy agradable y feliz.