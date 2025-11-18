Siloé, premiada por la Asociación Española de Fundaciones Su programa Prometeo, de atención a personas con trastornos mentales graves es reconocido en la categoría de Innovación Social

Responsables del programa de salud mental Prometeo, de la Fundación Siloé, en 2022 cuando recibieron el reconocimiento de la Comisión Europea como ejemplo de Buenas Prácticas.

Laura Mayordomo Gijón Martes, 18 de noviembre 2025, 01:11

La Fundación Siloé acaba de ganar el Premio a la Innovación Social que concede la Asociación Española de Fundaciones para reconocer anualmente la labor de fundaciones y filántropos. En esta décima edición de los galardones, Siloé ha sido distinguida por su proyecto Prometeo, un programa comunitario que atiende a personas con trastornos mentales graves y en situación de vulnerabilidad social, a través de un enfoque integral basado en la rehabilitación psicosocial y la adquisición de autonomía.

La base del programa son las viviendas tuteladas en las que los usuarios cuentan con atención profesional las 24 horas del día los 365 días del año, mientras su tratamiento médico es controlado por el equipo de Salud Mental del área sanitaria. El programa comenzó hace dieciocho años en Gijón, cuenta con financiación de la Fundación Municipal de Servicios Sociales desde hace diecisiete y el año pasado, a la vista de los buenos resultados obtenidos, el Principado decidió ampliarlo a toda Asturias.

El Premio a la Innovación Social que acaba de recibir tiene por objeto «reconocer a una fundación que haya logrado dar una respuesta eficaz a un problema o demanda social no atendidos anteriormente o introducir una innovación disruptiva en respuesta a un problema o demanda ya atendidos».

«Muy orgullosos»

«Nos sentimos muy orgullosos de que se reconozca esta iniciativa. Consideramos que es un espaldarazo a un proyecto que tiene un impacto positivo en las personas con trastornos mentales graves, un proyecto que tiene que ver con una mayor autonomía, con un enfoque de derechos y con una inclusión comunitaria ya que se aleja de la institucionalización», manifestó Pablo Puente, director de la Fundación Siloé, a EL COMERCIO, antes de aportar un dato elocuente: la participación en el programa Prometeo consigue reducir un 80% los ingresos de los usuarios en unidades psiquiátricas. «El enfoque comunitario y un proceso de integración bien entendido hacen que la autonomía y la recuperación sea posible», defendió.

No es la primera vez que el trabajo que Siloé lleva a cabo en el marco del programa Prometeo es objeto de reconocimiento. En 2022, fue la Comisión Europea la que premió esta iniciativa como ejemplo de Buena Práctica.

Otros premiados este año

Además de la Fundación Siloé, la Asociación Española de Fundaciones ha premiado este año en la categoría de Colaboración a la Fundación Resilis, por su proyecto MENTS, y en la categoría de Iniciativa Filantrópica, a la Fundación Barceló.

Temas

Fundación Siloé