Una grúa eleva un contenedor de obra para los trabajos de reforma del teatro Jovellanos, de Gijón. Damián Arienza

El Teatro Jovellanos de Gijón inicia las obras para cambiar su vetusto sistema de climatización

El coliseo gijonés permanecerá cerrado todo el mes de septiembre

L. F.

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:36

Son trabajos de carácter interno pero visibles desde el exterior. El Teatro Jovellanos de Gijón permanecerá cerrado durante el mes de septiembre, tal ... y como adelantó EL COMERCIO, para llevar a cabo obras de reforma en su vetusto sistema de climatización. Este martes, una grúa de grandes dimensiones se apostó en la calle Covadonga para retirar los antiguos equipos de climatización y proceder a bajar los nuevos.

