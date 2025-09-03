El Teatro Jovellanos de Gijón inicia las obras para cambiar su vetusto sistema de climatización

Son trabajos de carácter interno pero visibles desde el exterior. El Teatro Jovellanos de Gijón permanecerá cerrado durante el mes de septiembre, tal ... y como adelantó EL COMERCIO, para llevar a cabo obras de reforma en su vetusto sistema de climatización. Este martes, una grúa de grandes dimensiones se apostó en la calle Covadonga para retirar los antiguos equipos de climatización y proceder a bajar los nuevos.

Los trabajos iniciados el pasado lunes 1 de septiembre impiden compatibilizarlo con la actividad teatral, por lo que el Jovellanos permanecerá cerrado todo el mes. La programación se retomará el primer fin de semana de octubre, según las previsiones de Divertia.

La empresa Veolia es la encargada de retirar la bomba de calor existente, «que se encuentra en mal estado y a punto de llegar al final de su vida útil» y sustituirla por otra de similares características pero «de última generación». También se renovará la cubierta fonoabsorbente de la sala de máquinas. En los próximos meses habrá otras actuaciones como el traslado de la taquilla al interior y la reordenación de los camerinos, que sí permitirán mantener el teatro abierto.

Los trabajos fueron adjudicados ya el año pasado por un importe de 181.000 euros, IVA incluido. Hubo que esperar a después del verano y que la programación teatral lo permitiera para proceder a cerrar el Jovellanos durante treinta días. El nuevo equipo de climatización es «una bomba con recuperación de calor, capaz de producir frío y calor de forma simultánea», valorada en casi 100.000 euros y que estará conectada a los dos sistemas de distribución de agua (frío-caliente).

Uno de los nuevos equipos de climatización. J. M. Pardo

Se aprovechará para instalar contadores de energía térmica en ambos circuitos hidráulicos y contadores de energía eléctrica en el cuadro de baja tensión que alimenta la instalación de climatización, «para así poder conocer su rendimiento estacional». Dada además la antigüedad de las instalaciones del teatro, y para evitar daños en el nuevo equipo, se instalarán sendos separadores de lodos en los dos circuitos de agua.