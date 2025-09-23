La torre sur de La Estrella, en Gijón, muestra ya su nuevo recubrimiento ignífugo Los andamios se trasladan al edificio norte, que precisará entre seis y siete meses de trabajo

Carlos Amado Gijón Martes, 23 de septiembre 2025, 07:34

Una de las torres de La Estrella, la sur, que da a la avenida de Galicia, en El Natahoyo, ya luce su nueva cara. La semana pasada comenzaron los trabajos de retirada de los andamios que han envuelto la fachada, que por su volumetría constituye una operación laboriosa. Las fachadas de cada una de las torres alcanzan los diez mil metros cuadrados, con lo que envolver con andamios esta superficie por fuera del perímetro supera los 30.000 metros cuadrados de andamios.

A falta de los remates de la torre sur, la obra, a cargo de la empresa Esfer, continuará en la norte, que da a Pachín de Melás, donde los trabajos se prolongarán durante seis o siete meses más, con lo que en torno a abril estos icónicos edificios de la zona oeste lucirán ya su nuevo revestimiento, destinado a la protección de las torres contra los incendios. Los trabajos comenzaron en noviembre de 2024, con la colocación de los primeros andamios. La rehabilitación de las fachadas de La Estrella suponen la inversión más alta jamás realizada en Gijón para una misma actuación, con una inversión de 7 millones de euros (IVA incluido).

Entorno del Santa Olaya

El proyecto de rehabilitación integral que se está desarrollando en el entorno del Club Natación Santa Olaya (avenida de Galicia, 865 y Pachín de Melás, 38) lleva la autoría del estudio de los arquitectos Jorge Noval y Marta Pujades. La actuación consiste en revestir ambas torres con una nueva envolvente que hace contraste con dos gamas de grises: perla claro para la mayoría de la fachada excepto para la zonas voladas, que tendrán un gris más oscuro.

Además de esta segunda piel, ambos bloques residenciales quedarán sellados con materiales ignífugos (aluminio, gres porcelánico, lana de roca y vidrio), que supondrán una importante mejora para la protección contra incendios como el que sufrió la torre sur en mayo de 2020 en la pandemia.

La torres de La Estrella, inauguradas en 1976, fueron diseñadas por el arquitecto e historiador del urbanismo gijonés Joaquín Aranda. Son dos edificios de 16 plantas más bajo para dejar el mayor espacio de zona verde de uso privado, cerrada a las calles mediante locales comerciales. La singularidad que tiene cada torre es que consta de ocho viviendas por piso, por lo que al distribuir la planta partiendo de un núcleo de comunicaciones, se obtuvo la silueta de una estrella, para rememorar la fábrica de cervezas La Estrella que ocupó ese solar. Los edificios ya fueron objeto hace años de una reforma que homogeneizó sus fachadas, eliminando los números de las plantas y las tres bandas horizontales que las circundaban.