«Le traía el bocadillo a mi marido mientras hacía la mili en el cuartel de El Coto»

El 19 de agosto de 1900 el joven rey Alfonso XIII colocó la primera piedra del cuartel de El Coto. Un día antes, toda ... la familia real fue recibida a cañonazos en Gijón, disparados por las baterías emplazadas en el fuerte de Santa Catalina. 125 años después, la historia de este acuartelamiento ahora convertido en un centro municipal integral donde se instauró la primera oficina de atención ciudadana no ha caído en el olvido y por ello el colectivo vecinal lleva a cabo diferentes actos durante todo el año. «Desde luego que no olvidamos, aquí fundamos en 1965, la compañía militar de Operaciones Especiales 72 (COE 72), los boinas verdes, un cuerpo especial que surgió de esta ciudad y que sirvió durante muchos años y sobre todo, que ha sido para muchos nuestra segunda familia», destacó el veterano militar César García, presidente de la asociación de veteranos. «¿Y aquí qué hacías?», le preguntó Pablo Paz, miembro de la junta directiva de la asociación de vecinos, mientras señalaba a una de las centenar de fotografías que los veteranos exhibieron en la plaza de la República. César y sus compañeros contaron a Pedro y al resto de numerosos vecinos en qué consistía su compleja labor dentro de un cuerpo especial de las fuerzas armadas, así como les enseñaban el material que utilizaron durante muchos años. También el Grupo de rescate e intervención en montaña (GREIM) expuso material y relató a los vecinos las operaciones de rescate tan extremas que desarrollan en las montañas asturianas. Los vecinos tenían ganas de juntarse y de contar sus historias, porque precisamente la jornadas era para ello, para hablar de los 125 años del acuartelamiento de El Coto. También de lo que el edificio, y la ahora plaza de La República, donde se desarrolló el acto significó para ellos. «Yo me pasaba todas las tardes jugando aquí a la pelota con los amigos. Mi padre me contó que había sido un cuartel pero no me lo imaginaba», explicó a EL COMERCIO, Ricardo Gómez, de 38 años. Para la vicepresidenta de la asociación de vecinos Teresa Huerto, «este edificio ha sido parte de mi vida desde siempre. Mi marido hizo la mili aquí. Yo le traía el bocadillo por aquella época, pero ya antes de niña jugaba en la zona y ahora de mayor utilizo las instalaciones del centro municipal, participo activamente en la asociación y paseo por la plaza cada día. Son muchos recuerdos», evocó a este periódico.

Orus y Thor, perros valientes Los más pequeños, ajenos a las historias de los adultos, pedían a la Policía Local que les dejaran tocar a Orus y Thor, dos perros de 3 años integrantes de la unidad canina y que muy cariñosos se dejaban atusar y acariciar antes de desarrollar la exhibición que consistió en dos ejercicios de detección de drogas, uno en vehículo y otro en maletas, así como dos de defensa: uno frente a una persona armada con su consiguiente cacheo y un ejercicio final en el que los perros inmovilizan a un individuo que ha atacado a un agente de seguridad. Todos recibieron un sonoro aplauso del público asistente. «Qué valientes son», gritaron varios niños. También asistió al evento el coronel del Ejército de Tierra del Principado de Asturias, Minervino Pérez Costales que tras recordar como conoció este cuartel en el año 85 muy activo, lleno de unidades de combate y de ingeniería, alabó «la gran vida que se ha generado entorno a este edificio, habiendo tenido diversas funciones. Así espero que siga por muchos años más», concluyó. Desde la asociación adelantan que las celebraciones no finalizan aquí, en julio se desarrollará una exposición y más adelante, en otoño habrá visitas guiadas y alguna que otra sorpresa.

