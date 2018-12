37 vehículos aparcados en El Natahoyo amanecen con los neumáticos reventados Vehículos con las ruedas pinchadas en la calle Balagón. / E. C. La Policía considera lo ocurrido un hecho aislado y maneja la hipótesis de que haya podido tratarse de un grupo de jóvenes que volvían de fiesta P. SUÁREZ GIJÓN. Lunes, 3 diciembre 2018, 02:39

Ocurrió en la madrugada del pasado sábado, pero todavía era durante la mañana de ayer cuando alguno de los propietarios damnificados se percataba de ello. Un grupo de personas, cuya identidad se desconoce por el momento, rajaba por completo los neumáticos de hasta 37 vehículos aparcados en el barrio de El Natahoyo, concretamente en las calles Daoiz y Velarde, Pavía, Balagón y Travesía del Mar. Unos hechos que han provocado una avalancha de denuncias en la comisaría del barrio, donde los propietarios de estos vehículos mostraron su indignación por lo ocurrido.

Tras conocer el alcance de estos actos vandálicos, la Policía Nacional ha puesto en marcha una investigación con el fin de identificar a los responsables en el menor tiempo posible para que asuman los costes derivados de sus acciones, a los cuales tendrán que hacer frente, por el momento y a la espera del consiguiente juicio, las víctimas de este acto vandálico.

No obstante, no resultará fácil para los agentes lograr avanzar en sus pesquisas, puesto que los culpables actuaron en un momento de la madrugada en el que apenas había nadie en la calle, motivo por el que no existe ningún testigo presencial de lo ocurrido que se conozca. En estos momentos, la hipótesis que mantienen los policías, que inciden en que se trata de un hecho aislado, es la de que un grupo de jóvenes que volvía de fiesta habrían aprovechado la noche para reventar los neumáticos por un motivo que se desconoce, aunque todo parece indicar que se puede tratar de un acto vandálico sin motivación alguna como otros ocurridos en la ciudad. Sin embargo, en esta ocasión llama la atención la cantidad de coches implicados y el amplio recorrido descrito por los delincuentes a la hora de ir estallando las ruedas de los vehículos.