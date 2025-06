«Esto es una victoria de Gijón», reivindica la alcaldesa tras el anuncio del Puerto de que cederá la franja

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, se felicitó este jueves, dos horas después de conocer la renuncia del Puerto a la franja de Naval Gijón ... a través del comunicado de prensa emitido, de «la victoria de la ciudad». «Es un punto de inflexión para Gijón en su conjunto. Gijón manda hoy un mensaje muy claro, que esta ciudad no está dispuesta a esperar por nada más, ni por nadie más, que Gijón se vale por sí misma y que no va a dar un paso atrás en su crecimiento», transmitió la regidora sobre la decisión portuaria.

«El futuro de esta ciudad es innegociable, hay un Ayuntamiento fuerte y que hoy se ha visto. Y hoy le digo a Gijón que el polo de economía azul que se va a generar en la zona oeste de la ciudad cada vez está más cerca y que El Natahoyo vuelva a mirar al mar también está más cerca y nuestro futuro con una industria limpia es una realidad», manifestó.

Hasta ahí el mensaje positivo de la alcaldesa respecto al anuncio de la Autoridad Portuaria de que someterá a votación del próximo consejo de adminstración la entrega de la parcela reclamada por el Ayuntamiento. Carmen Moriyón se mostró tajante al calificar las actuaciones del nuevo equipo directivo del Puerto desde su llegada el pasado mes de febrero. «La posición del Puerto y de su dirección durante estos tres meses y medio últimos ha sido incomprensible y ha sido injusta para la ciudad», dijo. «Lo que hoy han comunicado es lo que el Ayuntamiento lleva pidiendo desde el principio y a lo que la autoridad portuaria se negó una y otra vez a lo largo de estos tres meses y medio con excusas que hoy sabemos que no tenían ningún fundamento y que no eran ciertas», añadió.

Además, la regidora también descalificó el papel jugado por el principal partido de la oposición municipal en este proceso. «El PSOE en Gijón intentó jugar con el futuro de nuestra ciudad y yo diría que de una forma sin precedentes», manifestó, antes de recordar que «la prioridad para esta alcaldesa siempre ha sido Gijón, así lo va a ser, va a seguir siendo y es la única forma en la que entiendo este cargo». «Creo que esta ciudad vive un momento transformador como no se recordaba desde los años del alcalde Vicente Álvarez Áreces», agregó.

Posición de Nieves Roqueñí

Preguntada si procedía el relevo en la cúpula de El Musel, Carmen Moriyón se agarró al atril y se contuvo antes de dar una respuesta. «Necesitaré tiempo para valorar en toda su dimensión lo que se le ha hecho a Gijón en estos tres meses y medio. Ahora lo que queremos son resultados y los resultados son que Gijón tenga lo que aquí se firmó», en referencia al acto de compraventa rubricado en el mismo salón de recepciones municipal en diciembre. «Voy a necesitar un poco de tiempo porque no alcanzo a ver, no me acabo de creer el daño que se pretendió hacer a Gijón durante estos tres meses y medio, porque un único proyecto que dependía del Ayuntamiento de Gijón quisieron torcerlo, quisieron interrumpirlo. No se puede creer», abundó.

Respecto a la intención del Puerto de cobrar al Ayuntamiento el alquiler por los terrenos que ocupa la Semana Negra, tal y como publicó hoy EL COMERCIO, Carmen Moriyón no pudo ser más clara. «Lo entendí como un ataque frontal, el último, a Gijón. Y dije, por aquí ya no voy a pasar, me pareció inaudito», manifestó.

La regidora tachó de «descalificativos» los argumentos aportado por el Puerto en su nota en las que justifican su proceder «responsabilidad ante la inacción y la actitud reactiva del gobierno municipal» y recordó que «el Ayuntamiento acudió de buena fe a comprar los terrenos que por dos veces se habían subastado y se habían vuelto otra vez para los corrales porque no los lograron encajar a nadie». «Es pública la cantidad que debe el Puerto y que también tenía una orden de Puertos del Estado de que se deshicieran de todos los inmuebles que no necesitaban y que estaban desafectados para ingresar en el cajón, 'cash' (efectivo)», argumentó Moriyón. «A ver, sobre todo, que no nos traten ni al gobierno, ni al Ayuntamiento, ni a la ciudadanía como tontos, porque eso a estas alturas ya no puede ser», dijo.

Futura colaboración

Pese al tono duro con el Puerto, Carmen Moriyón volvió a tender la mano para la futura colaboración entre las dos instituciones una vez que se cumpla lo acordado. La demanda al Puerto por incumplimiento de contrato en la que ya trabajaban los servicios jurídicos municipales queda aparcada, tal y como dijo la alcaldesa, a la espera de que «el Puerto cumpla su palabra en el próximo consejo de administración, que está previsto para primeros de julio». La propuesta municipal de crear una comisión técnica mixta para los proyectos conjuntos sigue en pie porque «está claro que el puerto y la ciudad tienen que colaborar». «Pero lo que no pensamos nunca es que esa colaboración el Puerto la iba a entender en este asunto de esta manera, que para el Ayuntamiento supuso un ataque frontal», matizó.