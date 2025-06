Roqueñí someterá a votación del consejo del Puerto la cesión de la franja al Ayuntamiento de Gijón

La presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, ha anunciado este jueves, a través de un comunicado, que someterá a votación del consejo de administración ... del Puerto la cesión de la franja marítima de Naval Gijón, «previo informe del Estado». Lo hace el mismo día en el que se cumple el plazo de 30 días otorgado por la junta de gobierno muncipal y dos días después de recibir por escrito la última petición de la alcaldesa, Carmen Moriyón, para que cumpliera el acuerdo de entregar la propiedad de ese terreno con el ofrecimiento de crear una comisión mixta de trabajo entre ambas instituciones.

Nieves Roqueñí, que en su comunicado no hace mención a este último ofrecimiento de la regidora, lamenta que «la alcaldesa haya renunciado a presentar una propuesta formal –tal y como se había acordado en la última reunión del consejo de administración- para la cesión de los antiguos terrenos de Naval Gijón que aún son propiedad del Musel, y que quiera someter a la ciudadanía a un proceso judicial, con el coste que ello supone para la ciudad de Gijón en términos económicos y de plazos».

«Con el fin de completar el expediente y dar fin al procedimiento, los servicios técnicos y jurídicos del Puerto están redactando un clausulado para la cesión de la franja, que se someterá a la decisión del consejo de administración -máximo órgano competente- previo informe jurídico de la Abogacía del Estado», señala el comunicado del Puerto.

«Como presidenta del Puerto no puedo consentir que el empecinamiento en la judicialización retrase deliberadamente un proyecto relevante para el futuro de la ciudad», explica Nieves Roqueñí, a través de esta nota. «Voy a proponer que el consejo de administración proceda a la cesión gratuita de la parcela, si así lo recomiendan los informes pertinentes, especialmente los relacionados con los derechos urbanísticos, porque para el Puerto es fundamental que se garantice en todo momento que esos terrenos van a ser siempre para uso público, para disfrute de los ciudadanos y no para un aprovechamiento lucrativo, algo que desde el Ayuntamiento no han dejado claro en ningún momento», afirma Nieves Roqueñí.

Sin embargo, el informe favorable a la cesión de la Dirección General de Patrimonio del Estado, que llegó a la Autoridad Portuaria el 11 de febrero pasado, deja muy claro que la procedencia de la cesión es para «destinarse a espacio libre de uso público». De hecho, esa fin no lucrativo fue lo que permitió que esa parcela segregada pudiera ser objeto de cesión gratuita, no así la de 35.000 metros cuadrados, que el Puerto tuvo que vender porque su uso iba a tener fines distintos.

La presidenta del Puerto asegura en el mismo comunicado que su proceder es «por responsabilidad y ante la inacción y la actitud reactiva del gobierno municipal». También lamenta que »el equipo de gobierno haya renunciado a la participación del Puerto en el desarrollo de este nuevo polo industrial y a la inversión de los 7 millones de euros previstos«.

Asimismo, Nieves Roqueñí vuelve a insistir en que «el expediente no estaba concluido y por tanto no existía ni existe de facto la cesión gratuita de la propiedad, como se pretende hacer creer, razón por la que se ha intentado reiteradamente llegar a un documento de consenso«. »Aunque estamos convencidos de que los tribunales nos darían la razón, preferimos tomar una decisión salomónica, porque no es comprensible que el gobierno municipal denuncie al Puerto de Gijón, con los costes que eso conlleva, por algo que ya es público y de toda la ciudadanía», asegura la presidenta de El Musel en la nota portuaria, que finaliza con el anuncio de que «la inversión de 7 millones de euros prevista en ese ámbito se destinará de manera inmediata a atender otras necesidades, como la ampliación y acondicionamiento del paseo litoral de El Arbeyal en La Calzada».